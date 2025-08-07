Förskollärare Örby förskola
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Mark Visa alla förskollärarjobb i Mark
2025-08-07
, Härnösand
, Timrå
, Sundsvall
, Kramfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Mark
, Mölndal
eller i hela Sverige
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar. Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är en kreativ, inspirerande och framåtsträvande pedagog som vill vara med och arbeta för att utveckla och driva Örby förskola. En av grundstenarna i vårt värdegrundsarbete är hur vi bemöter varandra på förskolan (barn, vårdnadshavare samt oss kollegor emellan) detta vill vi ska vara lika viktigt för dig som det är för oss, vår värdegrund är ett verktyg som hålls levande och är föränderligt. Det är önskvärt att du som söker ser dig själv som en medforskare och har barnet i fokus. Vi ser att du som söker är positiv, nyfiken och kommunikativ i mötet med kollegor, barn och vårdnadshavare.
Som förskollärare hos oss på Örby förskola har du huvudansvar tillsammans med kollegor för den pedagogiska verksamheten och att undervisningen och utbildningen sker enligt förskolans styrdokument.
Vi erbjuder:
* Pedagogiska måltider
* Arbetskläder för utomhusbruk
* Stöd för nyutexaminerade
* Kompetensutveckling och kollegialt lärande
* Härlig miljö och utvecklande arbete med framåtsträvande kollegor.
Tjänsten är till en början ett vikariat fram till sista februari, men med möjlighet till förlängning beroende på förskolans behov.
Vi ser fram emot din ansökan.Kvalifikationer
Legitimerad förskollärare.
Du som väntar på din lärarlegitimation är också välkommen att söka tjänsten.
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271375". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marks kommun
(org.nr 212000-1504) Arbetsplats
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor förskola
Cecilia Ahlström 0320-218197 Jobbnummer
9449339