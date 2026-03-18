Förskollärare, Lindbergs skola
2026-03-18
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Lindbergs skola är en lantligt belägen skola norr om Varberg, ca 15 minuters bilresa från centrum. Här ges eleverna möjligheter att i en rofylld miljö, präglad av trygghet spendera sin grundskoletid från förskoleklass upp till årskurs 9. Skolan har ca 400 elever och på fritidshemmet påbörjar och avslutar 150 elever sin skoldag.
• Vi är stolta över värdegrundsarbetet som eleverna under sin skoldag övar på och som ger dem redskap att själva och tillsammans lära sig vad det innebär att växa som människa.
• Vi lägger extra fokus på att eleverna ska känna sig trygga och sedda under hela sin skoldag.
• Det är viktigt för oss att tillsammans med elever ha modet att våga, då vi ser att det är förutsättningen för allt lärande.
I Förskoleklasssen är bron mellan förskolan och årskurs 1. I Förskoleklassen bygger vi vidare på det elevernas tidigare erfarenheter och kunskap. Nu kan du få bli en del av deras resa!Publiceringsdatum2026-03-18Arbetsuppgifter
Vill du vara med och lägga grunden för barns livslånga lärande? Nu söker vi en engagerad och nyfiken lärare till förskoleklassen på Lindbergs skola.
Hos oss får du arbeta tillsammans med två erfarna kollegor som brinner för förskoleklassens uppdrag och som har ett stort intresse för att utveckla barnens tidiga läs- och skrivinlärning. Tillsammans skapar ni en trygg, stimulerande och lärorik miljö där varje barn får möjlighet att växa.
Ditt uppdrag
I rollen som lärare i förskoleklass arbetar du med att:
• Stimulera barnens språk och tänkande genom att aktivt utveckla deras ordförråd och förståelse för omvärlden.
• Lägga en stabil grund för läs- och skrivinlärning genom lekfulla och strukturerade arbetssätt.
• Stödja eleverna i deras roller i leken samt bidra till att utveckla deras sociala samspel.
• Hjälpa barnen i konflikthantering och vägleda dem i att uttrycka känslor och behov.
• Främja förståelse för allas lika värde, samarbete och goda sociala relationer.
Att motivera och inspirera elever är din största drivkraft. Tillsammans med dina kollegor formar du ett relationellt ledarskap där undervisningens kvalitet står i fokus. Vi skapar bästa möjliga möte för lärande.
Som förskollärare i förskoleklassen hos oss i Varbergs kommun har du en central roll i att skapa en trygg, utvecklande och motiverande miljö för eleverna. Genom att planera, genomföra och följa upp din varierade undervisning ger du eleverna möjlighet att utvecklas både socialt och kunskapsmässigt. Du arbetar för att stärka deras fantasiförmåga, nyfikenhet och självkänsla genom lek, skapande och rörelse.
Tillsammans med dina kollegor planerar du och följer upp förskoleklassens undervisning baserat på dina val av pedagogiska och didaktiska strategier och metoder, anpassade efter elevernas behov och förutsättningar. Du möter varje elev i sin kunskapsprogression, och bidrar till att utveckla lärmiljöer som uppmuntrar elevers lärande, delaktighet och inflytande.
Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov är för oss en självklarhet, likaså en organisation för planering och utvärdering av undervisningen. Vi förväntar oss att du ser ditt uppdrag som en möjlighet till personlig och professionell utveckling en viktig och utmanande roll där du tar ansvar för att vara en bra förebild och känner verklig stolthet över ditt arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har ett genuint intresse för barns utveckling och lärande.
• Är trygg, lyhörd och har god samarbetsförmåga.
• Vill bidra till en inkluderande och positiv lärmiljö.
• Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett engagerat team där erfarenhet, nytänkande och barnens bästa står i fokus.
Som förskollärare i förskoleklassen är du engagerad och har ett formativt förhållningssätt med förmåga att skapa motiverande och aktiverande undervisning. Din undervisning vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund med ett utforskande förhållningssätt.
Du trivs i samarbete med kollegor och bidrar aktivt till att utveckla verksamheten genom att tillsammans planera och följa upp undervisningen. Du har en god struktur i ditt arbete och kan anpassa undervisningen utifrån elevernas behov och skolans mål. Tillsammans har vi ansvar att skapa en hållbar arbetsmiljö där både elever och personal mår bra, kan växa och utvecklas.
Vänligen bifoga referenser, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation till din ansökan.
ÖVRIGT
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313278". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249), https://varberg.se/pedagogvarberg Arbetsplats
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Kontakt
Emma Malmström emma.malmstrom@varberg.se 0793334454 Jobbnummer
9803733