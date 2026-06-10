Inköpare | Resinit | Västervik
Lernia Bemanning AB / Inköpar- och marknadsjobb / Västervik Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Västervik
2026-06-10
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Västervik
, Vimmerby
, Oskarshamn
, Hultsfred
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
Vill du utvecklas inom inköp i en tekniknära miljö där du får ta stort ansvar tidigt? Resinit i Västervik söker nu en junior inköpare till en ny roll där du får möjlighet att vara med och forma inköpsarbetet i ett växande industribolag. Här väntar en varierad vardag, nära samarbete med affären och goda möjligheter att utvecklas långsiktigt.Publiceringsdatum2026-06-10Om tjänsten
Som inköpare på Resinit får du en bred roll där du arbetar med att utveckla och driva inköpsprocessen framåt. Rollen är en utökning av organisationen, vilket innebär att du får stort utrymme att påverka arbetssätt och struktur.
Du kommer att arbeta nära kollegor inom marknad och försäljning samt ha kontakt med både leverantörer och interna intressenter. Fokus ligger på att säkerställa rätt material till rätt pris och kvalitet, snarare än operativt avrop.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arbeta med avtalshantering (pris- och lageravtal)
Delta i prisförhandlingar tillsammans med organisationen
Genomföra leverantörsutvärderingar
Begära in och analysera offerter
Driva och utveckla inköpsprocessen
Om dig
För att trivas i rollen är du en nyfiken och driven person som gillar att ta egna initiativ. Du vågar ta för dig, söker aktivt information och vill utvecklas inom inköp. Samtidigt är du lyhörd och har en ödmjuk inställning till att lära av kollegor med specialistkunskap.
Du trivs i en mindre organisation med korta beslutsvägar där du får vara nära verksamheten och bidra även utanför ditt direkta ansvarsområde.
Formell kompetens
Eftergymnasial utbildning inom inköp, teknik, kemi eller motsvarande
Tidig erfarenhet inom inköp, supply chain eller liknande område
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande
Intresse eller kunskap inom kemiska/tekniska material
Erfarenhet av inköpsarbete eller leverantörskontakter
Kunskaper i tyska
Logistikutbildning
Erfarenhet av logistikÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Startdatum: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Västervik
Om Resinit
Resinit är ett teknikföretag som utvecklar och tillverkar kundanpassade plastkomponenter, bland annat till krävande industrier såsom försvarssektorn. Verksamheten präglas av hög teknisk kompetens, kvalitet och nära samarbete med kunder.
Hos Resinit blir du en del av ett mindre bolag med familjär kultur, korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka. Här finns både kompetensen och viljan att utveckla medarbetare och skapa långsiktig tillväxt tillsammans.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Adrian på adrian.runsten@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7871371-2045436". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Barlastgatan 3 (visa karta
)
593 31 VÄSTERVIK Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9956588