Sommarjobba som C-chaufför i Eskilstuna
Libera i Sverige AB / Fordonsförarjobb / Eskilstuna Visa alla fordonsförarjobb i Eskilstuna
2026-06-10
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Vi söker nu en driven och arbetsvillig C-chaufför för ett uppdrag med start omgående!
Uppdraget
Som distributionsförare ansvarar jag för att leverera varor till kunder enligt fastställda rutter och tidsscheman. Arbetet innebär lastning och lossning av gods, säker transport samt att ge god service vid leveranser
Arbetet innebär ett högt tempo och kräver att du trivs med att arbeta både självständigt och praktiskt ute i fält.
Vem är du?
Vi söker dig som antingen är ny i branschen eller som har tidigare erfarenhet inom C-körningar. Du som söker har ett högt säkerhetstänk samt är noggrann i din körning. Du som söker är flexibel för att kunna arbeta delat i en roll inom lager och som chaufför.
Du innehar C-behörighet
Giltigt YKB
Trivs i ett högt arbetstempo
Inte är rädd för fysiskt arbete
Arbetstider
Dagtid måndag-fredag, 07.00-16.00
Tillsättning
Omgående
Vi utför ett utdrag från belastningsregistret vid eventuell anställning. Genom att ansöka denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi genomför detta moment.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7883592-2045433". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Libera i Sverige AB
(org.nr 559155-5007), https://jobb.libera.se
Kungsgatan 92 (visa karta
)
632 21 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Libera Jobbnummer
9956586