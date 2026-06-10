Fritidshemsassistent - Vänge skola (vikariat)
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola / Förskollärarjobb / Uppsala Visa alla förskollärarjobb i Uppsala
2026-06-10
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Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
1 plats(er).
På Vänge fritids letar vi efter dig som vill göra skillnad som fritidshemsassistent. Här möts ett starkt driv, väl fungerande rutiner och stora möjligheter att utveckla verksamheten genom kreativitet, rörelse och friluftsliv. Välkommen med din ansökan!
Vänge skola är en grundskola för årskurs F-6, belägen i Vänge en mil väster om Uppsala. Skolan har drygt 310 elever och ett 40-tal medarbetare. Det finns cykelväg från Uppsala till Vänge och mycket bra bussförbindelser. Vänge skola har bra undervisningslokaler samt sporthall och bibliotek i skolans lokaler. Undervisningen utmärks av kunniga och engagerade lärare och fritidspersonal, som tillsammans med övrig medarbetare verkar för att alla elever skall lyckas.
På Vänge skola får du arbeta i en kompetent och engagerad personalgrupp som månar om elevernas lärande och mående, och som utmärks av en välkomnande samarbetskultur och starkt driv. Skolan har många inarbetade traditioner och en stark värdegrund där vi arbetar för att alla elever skall lyckas, och det vill vi också att våra elever skall uppleva i vardagen.
Vänge skola är en IBIS-skola och partnerskola till lärarutbildningen vid Uppsala Universitet. Skolan har ett väl fungerande elevhälsoteam och bra rutiner för elevhälsoprocessen, inklusive särskilt stöd. Eleverna har en fin skolgård som inbjuder till både fri lek och pedagogisk verksamhet och vi har naturen in på knuten.
Läs mer om oss: https://vangeskola.uppsala.se/
Beskrivning av arbetsuppgifter
På fritidshemmet är du med och driver och utvecklar en redan stark verksamhet tillsammans med kompetenta kollegor. Du planerar och genomför meningsfulla och inspirerande aktiviteter, både ute och inne, och bidrar aktivt till att utveckla arbetssätt och pedagogik och stöttar elever i sin utveckling. Med din kompetens är du med och stärker fritidshemmets kompensatoriska uppdrag och skapar en trygg, stimulerande och utvecklande miljö för alla elever.
Denna tjänst är ett vikariat med tillträde från 2026-08-08 till och med 2027-06-12.Publiceringsdatum2026-06-10Kvalifikationer
Vi söker dig som har barnskötarutbildning. Du har goda kunskaper i svenska språket och kan uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt i det dagliga pedagogiska arbetet, i dokumentation och i samverkan med kollegor och vårdnadshavare. Det är meriterande med erfarenhet av att arbeta i fritidshem eller motsvarande med barn i lågstadieåldern. Kompetens att leda och driva aktiviteter som främjar exempelvis kreativitet, rörelse och friluftsliv ses som önskvärt. Erfarenhet av att arbeta med barn och elever med NPF är även meriterande.
Som person är du flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar. Du ser möjligheter i förändring och kan snabbt justera ditt arbetssätt när situationen kräver det. Samtidigt har du en god samarbetsförmåga och arbetar lyhört och smidigt tillsammans med andra. Du kommunicerar på ett konstruktivt sätt, lyssnar in olika perspektiv och bidrar till ett gott samarbetsklimat. Med din pedagogiska insikt har du dessutom en god förståelse för hur elever tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att förmedla information utifrån mottagarens behov och förutsättningar.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Jonas Olsson, rektor, 018-727 37 35.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tillträde från 2026-08-08 till och med 2027-06-12. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-03230". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola Kontakt
Rektor
Jonas Olsson 018-727 37 35 Jobbnummer
9956575