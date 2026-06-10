Undersköterska sökes till Kastanjens korttidsboende (Vikariat)
Järfälla kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Järfälla Visa alla undersköterskejobb i Järfälla
2026-06-10
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Drivs du av att ge den bästa omsorgen till våra äldre? Hos oss på Kastanjens Korttidsboende arbetar vi med personcentrerad omsorg där varje individ står i fokus. På Kastanjen finns en demensavdelning för permanent boende samt en växelvårdsavdelning och två korttidsavdelningar. På respektive avdelning finns tio boende. Du blir en del av ett engagerat team där samarbete och god arbetsmiljö är i centrum. Vi strävar efter att skapa en trygg, meningsfull och värdig vardag för våra boende.
Vi söker en undersköterska till ett vikariat på 80% under sex månader med start den 31 augusti.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-10Arbetsuppgifter
Att arbeta på ett korttidsboende innebär ett omväxlande och varierande arbete där du har en central roll i den dagliga omvårdnaden. Till skillnad från ett traditionellt vård- och omsorgsboende stannar de boende under en begränsad tid, vilket innebär att behoven kan skifta snabbt och att arbetet omfattar både planerade och akuta insatser.
Du arbetar nära de boende och ger stöd utifrån deras individuella behov och genomförandeplaner. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat personlig omvårdnad, hygien, måltider, förflyttningar, social dokumentation och stöd i det dagliga livet.
Arbetsplatsen kännetecknas av samarbete, engagemang och utveckling, där aktiviteter och ett hälsofrämjande arbetssätt är en naturlig del av vardagen. Med fokus på självbestämmande stöttar och motiverar du de boende till en meningsfull tillvaro. Ett gott bemötande mot boende, anhöriga och kollegor är därför en viktig del i arbetet.
Rollen innebär att du behöver vara självgående och ta eget ansvar. Arbetet är händelserikt och tempot högt, vilket ställer krav på god prioriteringsförmåga, samarbetsförmåga och flexibilitet. Du blir en del av ett team som gärna delar idéer och erfarenheter för att utveckla verksamheten och ge de boende den bästa vården. Som undersköterska hos oss arbetar du nära sjuksköterskor, koordinator, aktivitetssamordnare, administratör och rehabteam.
Du jobbar enligt schema dag, kväll, och varannan helg och arbetstiderna på boendet varierar utifrån verksamhetens behov. Arbetar du dagtid kan din dag starta 06:55, arbetar du kväll så kan din dag sluta 22:00.Kvalifikationer
Vi söker dig som är
• Utbildad undersköterska med skyddad titel från Socialstyrelsen.
• Erfarenhet av korttidsboende, sjukhus eller vård- och omsorgsboende
• Erfarenhet av arbete med demens och kognitiv svikt
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift samt goda datorkunskaper
Vi tror att du är trygg i din yrkesroll och trivs i en föränderlig verksamhet, med förmåga att snabbt ställa om när behov uppstår. Du arbetar självständigt, tar egna initiativ och ser vad som behöver göras inom ramen för ditt uppdrag, samtidigt som du samarbetar väl med andra.
Du har ett professionellt bemötande, är lösningsorienterad och bidrar aktivt till att arbetet fungerar även i ett högt tempo. För oss är personlig lämplighet avgörande du bidrar till ett gott arbetsklimat och värdesätter god kommunikation, lyhördhet och samarbete.
Du är flexibel, ansvarstagande och serviceinriktad, med en positiv inställning till att arbeta i team där laget går före jaget. Och sist men inte minst du tycker att det är roligt att arbeta inom äldreomsorgen, precis som vi!
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi ser fram emot din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på länken nedan!
Järfälla kommun arbetar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess för en fördomsfri rekrytering. Vi på Socialförvaltningen arbetar tillsammans oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Olikheter berikar och möjliggör utveckling för alla framåt!
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. I denna rekrytering utför vi bakgrundskontroll på alla som går vidare i processen. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Löpande intervjuer och tillsättning av tjänst innan ansökningstiden gått ut kan komma att ske. Vi jobbar utifrån verksamheternas behov och tillsätter därefter. Vi har både digitala och fysiska intervjuer och kontaktar kandidater via angiven mail /mobil.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330327". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla Kommun
(org.nr 212000-0043)
177 80 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Kommunal
Hanna Grönvik hanna.gronvik@jarfalla.se Jobbnummer
9956589