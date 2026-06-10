Food & Beverage Manager till Tänndalen
Tänndalens Fjällanläggning AB / Kockjobb / Härjedalen Visa alla kockjobb i Härjedalen
2026-06-10
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Vill du vara med och utveckla mat- och dryckesupplevelser i en av Sveriges mest uppskattade fjälldestinationer?
I Tänndalen är restauranger, caféer och afterski en viktig del av helhetsupplevelsen. Oavsett om våra gäster kommer hit för skidåkning, cykling eller andra fjällupplevelser vill vi att mat och dryck ska bidra till minnen som lever kvar långt efter att semestern är slut.
Nu söker vi en Food & Beverage Manager som vill vara med och utveckla vår verksamhet, våra koncept och våra gästupplevelser inför framtiden.
Om rollen
Som Food & Beverage Manager har du det övergripande ansvaret för mat- och dryckesverksamheten på Ski Lodge i Tänndalen. Du ansvarar för att utveckla verksamheten, stärka gästupplevelsen och säkerställa att vår restaurang, bar, café och after ski fortsätter att vara en viktig del av det som gör ett besök i Tänndalen speciellt.
Rollen kombinerar affärsmässighet, konceptutveckling och ledarskap. Du arbetar långsiktigt med att utveckla vårt erbjudande och våra arbetssätt samtidigt som du säkerställer att verksamheten når uppsatta mål för kvalitet, gästnöjdhet och lönsamhet. Från tid till annan arbetar du också operativt i driften.
Med ansvar för budget och resultat arbetar du aktivt med uppföljning, analys, prissättning samt utveckling av sortiment och koncept. Rollen innebär också ett nära samarbete med övriga delar av organisationen för att skapa helhetsupplevelser som gör att gäster väljer att komma tillbaka till oss år efter år.
Tillsammans med verksamhetens arbetsledare ansvarar du för bemanning, rekrytering, introduktion, arbetsmiljö och kompetensutveckling. Arbetsledarna driver primärt den dagliga driften, medan du skapar förutsättningar för att verksamheten och medarbetarna ska utvecklas över tid.
Vem vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda verksamheter inom restaurang, hotell, besöksnäring eller annan serviceintensiv verksamhet. Du har god förståelse för både affären och människorna bakom den, och trivs i en roll där du får kombinera strategiskt tänkande med ett nära ledarskap.
Du är van att arbeta med budget, resultat och uppföljning och ser möjligheter att utveckla både verksamhet och erbjudande. Samtidigt vet du att de bästa resultaten skapas genom engagerade medarbetare, tydliga mål och en kultur där människor får växa.
Som person är du strukturerad och affärsmässig utan att tappa känslan för värdskap och upplevelser. Du har förmågan att lyfta blicken, se helheten och skapa riktning, samtidigt som du är beredd att kavla upp ärmarna när situationen kräver det.
Vi ser att du är en trygg ledare som skapar förtroende omkring dig. Du är tydlig i din kommunikation, prestigelös i ditt samarbete och har lätt för att bygga starka relationer, både med kollegor, gäster och samarbetspartners.
Framför allt söker vi dig som inspireras av möjligheten att utveckla mat- och dryckesupplevelser i fjällmiljö och som vill vara med och skapa upplevelser som gör att människor längtar tillbaka till Tänndalen.
Vi erbjuder
Hos oss får du en nyckelroll i en organisation med höga ambitioner och korta beslutsvägar. Du får stor möjlighet att påverka verksamhetens utveckling och vara med och forma framtidens mat- och dryckesupplevelser i Tänndalen.
Du blir en del av ett engagerat team som drivs av att skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster och samtidigt utveckla destinationen för framtiden.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Kvälls- och helgarbete förekommer. Du ingår i Tänndalens ledningsgrupp och rapporterar till VD.
Urval sker löpande så varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt.
Vi arbetar aktivt med ett drogförebyggande arbete och har nolltolerans mot droger, både på och utanför arbetstid. Inför anställning begär vi utdrag ur belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tänndalen är en mysig fjäll- och skidanläggning i västra Härjedalen. Men Tänndalen är så mycket mer än bara en plats. Här finns en speciell anda, en känsla som är svår att sätta ord på. Vi som jobbar här delar kärleken för fjäll, natur och äventyr, men lika viktig är den sociala biten – att göra roliga saker tillsammans och att dela upplevelserna. Oavsett om du kommer till oss för att jobba på lång sikt eller för en säsong blir du en del av en stark gemenskap där alla känner alla och alla hjälper alla.
Varje vinter singlar fyra-fem meter natursnö ner över skidområdet, som sträcker sig genom hela dalgången från Hamra i väster till Svansjön i öster. Det alpina skidsystemet i Tänndalen serverar hela 54 omväxlande nedfarter, både ovan och nedanför trädgränsen. Alltid mjukt böljande och välpistade. I Tänndalen finns skiduthyrning och sportbutik, tre barnområden, två snowparks och åtta restauranger/caféer. Gemensamt för alla restauranger är hög kvalitet och inspiration från fjällets smaktradition. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7883047-2045429". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tänndalens Fjällanläggning AB
(org.nr 556298-7213), https://tanndalen.teamtailor.com
Tänndalen (visa karta
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846 98 TÄNNDALEN Jobbnummer
9956578