Förskollärare, Klapperstenens förskola

2025-09-29
Klapperstenens förskola ligger på Breared i de södra delarna av Varberg. Byggnaden är i två plan med plats för totalt 160 barn. Utemiljön består av tre olika gårdar och närhet till skog, ängar och havet.
Organisationsmässigt går de yngre barnen nere i två större hemvister och de äldre barnen uppe i två större hemvister. Inom varje hemvist delas barnen in i 3-4 grupper med två pedagoger i varje grupp. Förskolan har sitt eget tillagningskök där all mat lagas från grunden.
Under förmiddagstid arbetar pedagogerna i pedagogpar med en bestämd grupp på 9-15 barn, beroende på ålder, och under eftermiddagstid arbetar man i delvis blandade grupper utifrån barnens intressen och behov. Förskolan utgår från Reggio-Emilias filosofi och vi har startat arbetet med att skapa en gemensam förståelse för vad det innebär för arbetet i vår förskola.
Pedagogerna arbetar projektinriktat, vilket betyder att alla arbetar med olika projekt som utgår från barnens intressen under ett gemensamt övergripande tema. Vi vill skapa en förskola där barnens delaktighet och inflytande tas på allvar. De tillgängliga lärmiljöerna skapas och förändras utifrån barnens intressen, behov och de olika projekten som pågår. Språkutvecklande arbete är en viktig del i förskolans arbete, bl a eftersom vi är en mångkulturell förskola.
Inom förskolan finns pedagogistor och en utvecklingspedagog som stöttar den pedagogiska utvecklingen för individen, paren och enheten. Vi har olika roller inom förskolan som är inriktade på musik, utepedagogik, skapande, språkutveckling och interkulturalitet. Vi har även tillgång till en specialpedagog i vår organisation.
Legitimerad förskollärare.
Du som söker tjänsten ska ha ett förhållningssätt där du tror på det kompetenta barnet, du ska vara genuint närvarande i ditt arbete med barnen och lyhörd för det de förmedlar genom att använda din "hörstyrka". Du förväntas att bidra till att skapa en plats där barnens röster, tankar och reflektioner sätter prägel på den undervisning som bedrivs på förskolan, en plats där barnen har möjlighet att påverka sin vardag, sin utbildning och undervisning.
Pedagogerna förväntas ha ett professionellt förhållningssätt där alla har ett genuint intresse av att utveckla verksamheten och skapa en förskola av hög kvalitet där relationer skapas, det pedagogiska ledarskapet utvecklas och där undervisning, inspirerande lärmiljöer och lärprocesser är i fokus.
Vi söker förskollärare som är engagerade, har en vilja att driva och medverka i utvecklingsarbete, är flexibla och, intresserade av att föra pedagogiska samtal, har en positiv syn på uppdraget som förskollärare och som har det pedagogiska uppdraget i fokus i alla möten med barn, kollegor och vårdnadshavare.
Vi ser gärna att du har kunskap om och intresse av att arbeta 100-språkligt med estetiska lärprocesser inom t ex skapande, musik, dans eller drama Har du erfarenhet av och kunskap om att arbeta utifrån Reggio Emilias filosofi är det meriterande och av väldigt stort intresse för vår förskola.
Vänligen bifoga referenser, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation till din ansökan.
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
