Förskollärare, Göthriks förskola
2025-12-15
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Göthriks förskola bedriver sin utbildning genom lekens värld - där vad som helst kan hända. Det är i leken som barnet utvecklar sitt medvetande om världen och det är där som upplevelser och erfarenheter bearbetas och lärande ständigt sker.
På Göthriks förskola tror vi på det kompetenta barnet och använder oss av lärmiljön för att hjälpa oss i undervisningen. Miljön som den tredje pedagogen ska vara tillgänglig, tillåtande, inspirerande och tydlig för att få till bästa möjliga möte för lärande. Vi tror på en tillgänglighet mellan pedagoger, barn och vårdnadshavare där kommunikation spelar en central roll.
Vi tar vara på barnens nyfikenhet genom att ha ett flexibelt arbetssätt där vi lyssnar på barnens tankar och funderingar. Vi försöker så mycket som möjligt att arbeta med små barngrupper för att möta varje individ, där kan vi vägleda, utmana och uppmuntra barnen i deras utveckling. Vi arbetar aktivt med pedagogisk dokumentation i Unikum för att stödja och synliggöra barnens lärande.
I Varbergs förskolor ser vi barnen som kompetenta och med en vilja till utveckling och lärande. Barnens behov och önskemål står i centrum och genom olika upplevelser och lärmiljöer stimulerar vi barnens nyfikenhet till att lära. Vi arbetar efter mottot "Bästa möjliga möte för lärande" och för oss är det därför en självklarhet att möta barn, föräldrar och varandra på bästa sätt. Hos oss ges föräldrarna en inblick i och möjlighet att påverka verksamheten.
Som förskollärare ansvarar du för utbildning och undervisning utifrån förskolans läroplan. Tillsammans med kollegor i arbetslaget planerar du undervisningssituationer där barn lär och utvecklas mot målen.
I rollen som förskollärare förväntas du bidra och ta ansvar för det pedagogiska arbetet på förskolan och vara delaktig i arbetet för hela förskolans utveckling. Dokumentationen av undervisning, barnens utveckling och lärande ger underlag för det systematiska kvalitetsarbetet.
Vi arbetar systematiskt med barnhälsa och SKA för att utveckla och säkerställa kvalitén i utbildningen. Du som förskollärare är drivande i detta arbete, du är även uppdragsmedveten och bidrar till ett gott förhållningssätt.
För att trivas i rollen som förskollärare hos oss behöver du:
• Vara närvarande och aktiv tillsammans med barnen.
• Vara positiv, flexibel, lyhörd och lösningsfokuserad.
• Ha ett professionellt sätt att möta barn, vårdnadshavare och kollegor. Du har en tydlig gräns mellan person och profession och vet skillnaden däremellan.
• Vara driven och ha en vilja att utveckla verksamheten i enlighet med aktuell forskning, beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.
• Vara en god relationsskapare som ser samarbete som en framgångsfaktor.
• Verka för ett gott arbetsmiljöklimatKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare för undervisning i förskola.
Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga, flexibilitet och ett positivt förhållningssätt.
Vänligen bifoga referenser, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation till din ansökan.
ÖVRIGT
Tillgång till körkort är ett plus då kollektivtrafiken inte matchar med schematiderna.
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
Rektor
Annalina Nilsson 0766-10 75 33 Jobbnummer
