Fastighetsförvaltare till Ljungby Sjukhus
2026-05-22
Vill du vara med och utveckla framtidens fastigheter i en samhällsviktig verksamhet? Nu söker vi en engagerad fastighetsförvaltare till vårt team med placering på Ljungby sjukhus.
Hos oss blir du en del av en arbetsplats där vi värdesätter gemenskap, arbetsglädje och samarbete. Vi strävar efter att tillsammans bli lite bättre varje dag. Som medarbetare erbjuds du en trygg anställning med goda villkor, möjlighet till löpande kompetensutveckling samt förmåner som flextid, friskvårdsbidrag och tillgång till träningslokaler. Välkommen att bli en del av vårt positiva och drivna fastighetsteam!
Vi ansvarar för förvaltning och drift av Region Kronobergs fastighetsbestånd samt driver underhållsprojekt. Vårt fastighetsbestånd omfattar drygt 300 000 kvadratmeter egna lokaler och cirka 50 000 kvadratmeter inhyrda ytor. Med fokus på kvalitet, hållbarhet och effektivitet arbetar vi för att skapa moderna och ändamålsenliga vårdmiljöer som möter verksamheternas behov - både idag och i framtiden.
Mer information om arbetsplatsen: https://tinyurl.com/2v7rw3np
I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
Arbetsuppgifter
Rollen som fastighetsförvaltare är varierad och innebär ett helhetsansvar med fokus på att utveckla och förvalta Ljungby sjukhus. I uppdraget ingår även ansvar för ägda och inhyrda lokaler i kommunerna Ljungby, Älmhult och Markaryd.
Du har en central roll med många kontaktytor och driver en löpande dialog med hyresgäster, fastighetsägare och andra intressenter. I uppdraget ingår även myndighetskontakter samt ansvar för att säkerställa fastighetsägarens egenkontroll.
Du ansvarar för budget och planerat underhåll samt arbetar med mindre lokalanpassningar och tekniska investeringar. Rollen omfattar även hantering av både interna och externa avtal samt frågor kopplade till parkering och försäkringar. I ditt arbete har du stöd av specialister inom olika tekniska områden samt administrativa funktioner.
Vid större byggprojekt bidrar du främst i tidiga skeden och i samband med överlämning till förvaltning. Du är också delaktig i arbetet med strategisk fastighetsutveckling och långsiktig lokalförsörjning.
För att lyckas i rollen arbetar du nära flera olika funktioner - såsom vårdverksamhet, fastighetsdrift, byggprojektledning och planering - där samarbete är en nyckel till framgång.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom fastighetsområdet, alternativt annan utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig. Du har några års erfarenhet av arbete inom fastighetsförvaltning eller liknande roll. Har du dessutom kunskap inom hyresfrågor och fastighetsjuridik samt hållbarhetsfrågor är det meriterande.
För rollen behöver du ha en god ekonomisk förståelse samt kännedom om relevanta lagar och regelverk inom fastighetsområdet. Erfarenhet av att arbeta som beställare och/eller projektledare är också en fördel.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har ett serviceinriktat och lösningsfokuserat arbetssätt. Du är kommunikativ, lyhörd och har lätt för att skapa och utveckla goda relationer. Rollen kräver också att du kan anpassa dig efter olika situationer och behov.
Du arbetar strukturerat, har god förmåga att prioritera och planera ditt arbete och uttrycker dig väl på svenska, både i tal och skrift. Vidare är du en van IT-användare med goda kunskaper i Officepaketet och gärna erfarenhet av administrativa fastighetssystem.
B-körkort är ett krav då resor ingår i tjänsten.
Tjänsten kommer att säkerhetsskyddsklassas och förutsätter godkänd säkerhetsprövning och registerkontroll i enlighet med Säkerhetsskyddslagen.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Vi planerar att hålla intervjuer 17 juni.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
