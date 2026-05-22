Lärare åk 4 -6 till Bie skola
2026-05-22
Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa lärandet i fokus. Här får barn, elever och studenter förutsättningar att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt. Inom bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har vi förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, mottagningsenhet för nyanlända elever, kommunalt aktivitetsansvar, vuxenutbildning, kulturskola, teknikskola, central barn- och elevhälsa, arbetsmarknadsenhet och Campus för högre studier.
Bie skola är en F-6 skola med integrerad fritidshemsverksamhet. Skolan är en landsortsskola, med cirka 120 elever som ligger drygt 1 mil utanför Katrineholm, med närhet till skog och natur. Lärmiljön utomhus är varierad och det finns stora ytor för undervisning och lärande. Vi är stolta över elevernas höga måluppfyllelse och att vi tillsammans, med olika kompetenser, genom varierad undervisning få bidra till elevernas resa till målen. På skolan finns tillgång till välfungerande elevhälsoteam och trygghetsteam. Just nu pågår arbetet med utveckling av rastverksamhet och lärmiljön.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-22
Du kommer ansvara för en blivande årskurs 4. På mellanstadiet är elevgrupperna 15-18 elever, vilket skapar goda förutsättningar för att bygga trygga relationer och anpassa undervisningen efter varje elevs behov. I arbetet ingår att utforma lektioner med tydliga mål och strukturer som stödjer elevernas kunskapsutveckling. En viktig del i uppdraget är att differentiera undervisningen för att skapa möjligheter för alla elever att utvecklas så långt som möjligt samt att integrera digitala verktyg på ett pedagogiskt genomtänkt sätt som stärker lärandet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har grundskollärarexamen, årskurs 4-6 samt lärarlegitimation. Erfarenhet är önskvärt men inget krav. Är du nyexaminerad får du en mentor under ditt första år på skolan och du får möjlighet att delta i nätverksträffar i kommunen som en del av ditt introduktionsår. Du ska kunna kommunicera bra på svenska i tal och skrift.
Vi sätter stort värde på ett gott ledarskap och vill att du är med och skapar engagemang och delaktighet i elevernas utveckling och lärande. Du ska ha god samarbetsförmåga och god förmåga att lyssna och kommunicera. Tillsammans med dina kollegor samarbetar ni för att skapa en stimulerande och trygg lärmiljö för eleverna. Du har förmågan att anpassa ditt arbetssätt när förutsättningarna förändras.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på polisens hemsida. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla tillsvidareanställda erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
