Lärare åk 4-6 till Lagmansskolan
2026-05-22
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Utbildningsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola, anpassad grund- och gymnasieskola och vuxenutbildning. Med cirka 1000 medarbetare erbjuder vi utbildning som främjar alla barn och elever i ett livslångt lärande och arbetar efter riktningen "höga kunskapsresultat i en skola där alla kan och vill vara". Vi lägger stor vikt vid att arbeta nära verksamheten genom regelbunden dialog och stöd till skolledare och lärare utifrån styrkedjan.
Lagmansskolan 4-6 ligger centralt i Mjölby med gångavstånd från tågstationen. I januari 2027 kommer vi tillsammans med Vasaskolan F-3 bilda den nybyggda Lejonbackens skola F-6. Vi har påbörjat vårt arbete inför sammanslagningen till en gemensam skola.
Verksamhetens mål och uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Aktivt deltagande i skolans utveckling där vi har fokus på att höja kunskapsresultaten är en självklar del för dig.
Tillsammans med elever och vårdnadshavare fokuserar vi på att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin utveckling.
Vill du vara med och göra skillnad i klassrummet? Vi söker en lärare som vill stötta våra elever i deras utveckling.
Arbetsuppgifter
I ditt uppdrag som lärare på Lagmansskolan 4-6 ingår handledarskap. För varje årskurs är ni fyra handledare på tre klasser. Denna tjänst innebär undervisning i ämnena NO, matematik, svenska och engelska för åk 6.
Aktivt deltagande i skolans utveckling där vi har fokus att höja kunskapsresultaten, språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen och genom vårt värdegrundsskapande IBIS- arbete är en självklar del för dig.
Du skall utifrån de mål som ställs upp verka för att eleverna skall få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt, samt aktivt påverka och stimulera eleverna till att uppnå målen.
Skapa undervisning som utifrån lärarens tolkning och förståelse möter kraven i skollag och läroplan är en grund i ditt arbete.Du ska vara ämneskunnig, handleda elever, planera och leda undervisning.Utöver det även bedöma, dokumentera, betygsätta elevernas framsteg och ge konstruktiv feedback.
Verksamhetens mål och uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.
Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Du har ett professionellt samarbete med dina kollegor.Kvalifikationer
Lärarlegitimation åk 4-6 med behörighet i NO, matematik, svenska och engelska.
Då vi även har behov av musiklärare under höstterminen 2026 ser vi en fördel om du även har behörighet i musik men det är inget krav för tjänsten.
Du har förmågan att leda och motivera andra samt sätta upp mål och riktning för verksamheten. Du har förmågan att delegera arbetsuppgifter samt ge råd, stöd och möjligheter för dina medarbetares utveckling.
Du har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer, både internt och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner.
Du har förmågan att tala tydligt samt utstrålar trovärdighet och självförtroende. Du har förmågan att hålla presentationer, föreläsningar och utbildningar och anpassa dessa efter målgruppens behov och återkoppling.
Du har förmåga att noggrant analysera och bedöma olika typer av data för att dra väl genomtänkta slutsatser samt för att skapa fungerande lösningar.
Du har förmågan att anpassa dig till förändrade förhållanden. Du uppmuntrar och stödjer förändringsinitiativ. Du har lätt för att anpassa ditt beteende i förhållande till andra människors behov.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 824 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
9922459