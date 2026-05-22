Boendestödjare till Brunnsvägens serviceboende
2026-05-22
På Brunnsvägens serviceboende arbetar fyra boendestödjare och en stödpedagog. Boendet har plats för sju brukare med biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL). Som Boendestödjare inom Kommunal psykiatri ansvarar du för att ge stöd i vardagen till personer med psykiska funktionsnedsättningar utifrån upprättade genomförandeplaner, med inriktning på att utföra vardagen meningsfull, begriplig och hanterbar för den enskilde individen.
Vi arbetar utifrån det salutogena förhållningsättet, vilket innebär att arbetet inriktas på att stärka brukarnas känsla av sammanhang och mening. Vi arbetar strategiskt och pedagogiskt för att stötta brukarna till att utveckla sina förmågor och styrkor till ett så självständigt liv som möjligt.
Arbetsuppgifter
Arbetet som boendestödjare utgår från individuella genomförandeplaner, med målsättningen att brukaren ska ha möjlighet till ett meningsfullt, självständigt och aktivt liv. Insatserna är rehabiliteringsinriktade med syfte att varje brukare ska kunna utvecklas till ett så självständig liv som möjligt.
I arbetet ingår det ett ansvar att kartlägga färdigheter och stödområden för att hitta rätt anpassningar utifrån brukarens behov. Du ansvarar även för att den sociala dokumentationen sker kontinuerligt och upprättande av genomförandeplaner med delaktighet av brukarna.
En viktig del i din roll är samverkan med anhöriga, företrädare och andra aktörer som öppenvårds psykiatrin. Det förekommer hälso- och sjukvårdsuppgifter som delegeras av sjuksköterska efter delegerings prov.
Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll ,helg samt journätter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är/har:
* utbildning som behandlingspedagog, beteendevetare, omvårdnadsprogrammet inriktning psykiatri eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* yrkeserfarenhet inom området
* goda kunskaper om personer med psykiska funktionsnedsättningar och missbruk
* erfarenhet av till exempel MI, ESL och VOSS
* god datorvana
* goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du är/har:
* utbildning inom missbruk och självskadebeteende
I rollen är det viktigt att:
* ha förmåga att skapa förtroende, inge trygghet, vara stabil samt har tålamod
* se möjligheter och framsteg och tror på människans förmåga att utvecklas
* ha god förmåga att arbeta strukturerat.
* kunna arbeta lösningsfokuserat och med god samarbetsförmåga både med brukare, kollegor och alla externa kontakter.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och intresse av att arbeta med målgruppen. Arbetet ställer stora krav på lyhördhet, eget ansvar och kreativitet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
För arbete med barn/ungdomar skall utdrag ur belastningsregister visas innan anställning. Under våren 2026 har en ny lag trätt i kraft som innebär att även arbete i hemmet åt äldre personer eller vuxna med funktionsnedsättning kommer att omfattas av registerkontroll. För dessa tjänster innebär det att slutkandidater, för att vara aktuella för anställning i Strängnäs kommun, måste visa upp utdrag ur både belastningsregistret och misstankeregistret innan anställning kan erbjudas.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
