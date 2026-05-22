Barnskötare till Göthriks förskola
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen / Barnskötarjobb / Varberg
2026-05-22
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Förskole- och grundskoleförvaltningen är en av Varbergs kommuns största förvaltningar med nära 2 200 medarbetare. Inom våra verksamhetsområden förskola, grundskola samt barn- och elevhälsa finns vi till för barn och elever - tillsammans formar vi framtiden.
Göthriks förskola bedriver sin utbildning genom lekens värld - där vad som helst hända.
Det är i leken som barnet utvecklar sitt medvetande om världen och det är där som upplevelser
och erfarenheter bearbetas och lärande ständigt sker.
På Göthriks förskola tror vi på det kompetenta barnet och använder oss av lärmiljön för att hjälpa oss i undervisningen. Miljön som den tredje pedagogen ska vara tillgänglig, tillåtande, inspirerande och tydlig för att få till bästa möjliga möte för lärande. Vi tror på en tillgänglighet mellan pedagoger, barn och vårdnadshavare där kommunikation spelar en central roll.
Vi tar vara på barnens nyfikenhet genom att ha ett flexibelt arbetssätt där vi lyssnar på barnens tankar och funderingar. Vi försöker så mycket som möjligt att arbeta med små barngrupper för att möta varje individ, där kan vi vägleda, utmana och uppmuntra barnen i deras utveckling. Vi arbetar aktivt med pedagogisk dokumentation i Unikum för att stödja och synliggöra barnens lärande.
I Varbergs förskolor ser vi barnen som kompetenta och med en vilja till utveckling och lärande.
Barnens behov och önskemål står i centrum och genom olika upplevelser och lärmiljöer
stimulerar vi barnens nyfikenhet till att lära. Vi arbetar efter mottot "Bästa möjliga möte för
lärande" och för oss är det därför en självklarhet att möta barn, föräldrar och varandra på bästa
sätt. Hos oss ges föräldrarna en inblick i och möjlighet att påverka verksamheten.
Publiceringsdatum 2026-05-22

Arbetsuppgifter
Som barnskötare hos oss är du en av barnens viktigaste vuxna. Du ser till att deras dag på förskolan blir både rolig, trygg och lärorik. Vi erbjuder en arbetsmiljö där din kompetens och ditt engagemang värdesätts, och där du tillsammans med dina kollegor i arbetslaget formar en miljö som ser och bekräftar varje barns potential.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Skapa en trygg och inspirerande vardag där varje barn möts med kompetens och värme, och där du aktivt bidrar till en miljö där alla känner sig inkluderade.
* Hjälpa de barn som behöver lite extra stöd. Du hittar vägar som funkar för varje individ och jobbar tätt ihop med dina kollegor för att alla barn ska trivas.
* Delta i planering och genomförande av det pedagogiska arbetet och använda pedagogisk dokumentation för att följa barnens lärprocesser.
* Bygga förtroendefulla relationer med barnens vårdnadshavare, där ni tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för barnets utveckling och behov i förskolan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är lyhörd för barnens behov och har en naturlig förmåga att skapa trygghet, där ett inkluderande arbetssätt är en självklarhet för att alla ska känna sig hemma i gruppen.
Du har en god samarbetsförmåga och trivs med att bidra till ett positivt arbetslag. Eftersom vardagen på förskolan är föränderlig är du lösningsfokuserad och möter små och stora utmaningar med en positiv inställning och ett tryggt lugn.
Vi söker dig som:
* Har gymnasieutbildning, Barn- och fritidsprogrammet, eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av barn i behov av särskilt stöd
* Vana av att arbeta löpande med pedagogisk dokumentation.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
