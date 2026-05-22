Yrkeslärare i vårdämnen, vikariat till Baldergymnasiet
2026-05-22
Brinner du för vård och omsorg - och vill föra den kunskapen vidare till nästa generation? Då kan det här vara ditt nästa steg. Nu söker vi en yrkeslärare i vårdämnen som vill göra skillnad på riktigt. På Baldergymnasiet får du chansen att kombinera din branscherfarenhet med pedagogik och vara med och forma framtidens medarbetare inom vård och omsorg.
Tjänsten är ett vikariat under läsåret 2026/2027 och sträcker sig från 10 augusti 2026 till 17 juni 2027.
DIN ROLL
Som yrkeslärare undervisar du elever på gymnasial nivå och gör både teori och praktik begripliga, relevanta och meningsfulla. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och följer du upp undervisningen och stöttar eleverna i deras lärande, både i klassrummet och i praktiska moment. En viktig del av uppdraget är att ansvara för det arbetsplatsförlagda lärandet. Du samarbetar med handledare i verksamheterna, följer upp eleverna och ser till att deras praktik blir trygg, lärorik och väl kopplad till utbildningens mål.
I rollen ingår även ett mentorskap där du följer en elevgrupp, bygger trygga relationer och arbetar aktivt med deras motivation, trivsel och utveckling. Som mentor är du den samlande länken mellan elev, hem och skola och bidrar till att skapa en helhet där varje elev får rätt förutsättningar att lyckas.
I din vardag möter du elever med olika behov och förutsättningar och du bygger relationer som skapar trygghet och motivation. Du blir en stabil vuxen i rummet som både leder, inspirerar och vägleder.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Du har en utbildning inom vård och omsorg eller hälso- och sjukvård, eller en pedagogisk utbildning som gör dig lämpad för uppdraget. Du har även arbetslivserfarenhet från vård och omsorg eller hälso- och sjukvård, vilket ger dig en trygg grund när du ska omsätta yrkeskunskap till undervisning. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift och kan anpassa ditt språk efter målgrupp och situation. I rollen krävs även B-körkort.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat som lärare och har erfarenhet av att planera, genomföra och utvärdera undervisning. Har du en pedagogisk examen och lärarlegitimation är det en fördel, men saknas det vid anställning finns möjlighet att påbörja studier under anställningen. Erfarenhet av handledaruppdrag inom vård och omsorg eller hälso- och sjukvård är också värdefullt.
Som person är du strukturerad och arbetar metodiskt, samtidigt som du är stabil även när tempot ökar eller situationer förändras. Du bygger goda relationer till både elever och kollegor och bidrar till ett öppet och samarbetsinriktat arbetslag. I dessa relationer och i din förmåga att skapa tydlighet och trygghet blir dina personliga egenskaper särskilt viktiga.
För att arbeta inom utbildningsverksamhet krävs registerutdrag. Du beställer själv utdraget hos Polisen här https://polisen.se.
Om du har en digital brevlåda kan du få utdraget digitalt, vilket ofta går snabbare. Det är giltigt i sex månader och behöver därefter förnyas.
DIN NYA ARBETSPLATS
Baldergymnasiet är en av fyra kommunala gymnasieskolor i Skellefteå och ligger mitt i centrum, med närmare 900 elever. Här finns ett stort engagemang och en stark gemenskap både bland elever och medarbetare. Vi jobbar nära varandra och utvecklar hela tiden skolan tillsammans, med målet att skapa en miljö där alla får möjlighet att lyckas och växa. Hos oss blir du en del av ett lag som stöttar varandra och verkar för varandras framgång - varje dag.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
