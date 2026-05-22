Legitimerad slöjdlärare sökes till Ljungviksskolan
2026-05-22
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Ljungviksskolan är en F-9 skola i Gråbo, med härliga elever och pedagoger som vill och kan.
Skolan har ca 450 elever.
På vår skola undervisar vi även Röselidsskolan 6-9 i slöjd. Ljungsviksskolan har fina, ändasmålsenliga lokaler.
Inför höstterminen kommer vi att utöka vårt slöjdteam och hoppas att du kommer att vara den den sista pusselbiten.
1 plats(er). Arbetsuppgifter
Du kan ha den lite äldre utbildningen och vara behörig i trä- eller textilslöjd eller också så har du den lite nyare utbildningen och är behörig i båda slöjdarterna.
Du ska undervisa i slöjd, samt tillsammans med kollegorna ta fram goda rutiner för slöjdande, säkerhet och salsvård.
Planera och genomföra, utvärdera och bedöma elevernas slöjdprocess tillsammans med dina kollegor.
Salsvård.
Under det kommande läsåret ingår inte mentorskap, men detta kan komma och ändras.Kvalifikationer
Du är legitimerad slöjdlärare, gärna med några års erfarenhet.
Du är pedagogisk och duktig på att organisera undervisning och rutiner för planering, undervisning och bedömning.
Du är en lagspelare och som ser vikten och finner glädjen i att tillsammans med dina kollegor utveckla undervisningen i ämnet
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
