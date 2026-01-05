Förskollärare Föräldraledighetsvikariat
Non Scholae Sed Vitae AB / Förskollärarjobb / Åstorp Visa alla förskollärarjobb i Åstorp
2026-01-05
, Bjuv
, Klippan
, Ängelholm
, Helsingborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Non Scholae Sed Vitae AB i Åstorp
Om jobbet
Arbetsplats
Montessoriförskolan Filosofen ligger i centrala Åstorp. Vi har ca 45 barn fördelade på tre grupper, en småbarnsgrupp som heter Småstjärnorna och två för de större barnen som heter Stjärnan och Kometen.
Beskrivning av tjänsten
Vi söker en legitimerad förskollärare för ett föräldravikariat på 80% men tjänstgöringsgraden kan anpassas efter sökanden. I rollen som förskollärare leder du det pedagogiska arbetet och ansvarar för att planera, genomföra, dokumentera och följa upp utbildningen utifrån förskolans läroplan. Du uttrycker dig väl på svenska och engelska, både i tal och skrift, och är bekväm med att använda digitala verktyg i arbetet.
Vi erbjuder
• Fria pedagogiska måltider
Anställningsvillkor
• Tjänsten är ett föräldravikariat med start på 6 månader, med goda möjligheter till förlängning.
• Planerat tillträde för tjänst: Omgående
• Urval kommer att ske löpande
• Vi tillämpar kollektivavtal
Lön
Månadslön - lämna gärna löneanspråk i din ansökan
Förutsättning för anställningen är ett giltigt utdrag ur polisens brottsregister samt examensbevis med giltig legitimation.
Låter det här som något för dig? Då ser vi fram emot din ansökan.
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta olivia.pihlkvist@filosofen.nu
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: olivia.pihlkvist@filosofen.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Förskollärarvik 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Non Scholae Sed Vitae AB
(org.nr 556587-6553)
Torggatan 22 (visa karta
)
265 22 ÅSTORP Jobbnummer
9668585