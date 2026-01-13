Förskollärare
Bullret, Bullarens Föräldrakooperativa Förskola / Förskollärarjobb / Tanum Visa alla förskollärarjobb i Tanum
2026-01-13
, Strömstad
, Munkedal
, Sotenäs
, Dals-Ed
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bullret, Bullarens Föräldrakooperativa Förskola i Tanum
Bullret är ett föräldrakooperativ med en liten härlig barngrupp på cirka 15 barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan ligger i utkanten av samhället Östad i Bullaren, nära skog och sjö. På Bullret arbetar föräldrar och personal tillsammans för att våra barn ska få de bästa förutsättningarna att utvecklas till kreativa, nyfikna och trygga individer.
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och som möter barn med ett varmt och respektfullt bemötande. Du är flexibel, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta med andra. Att vistas utomhus i alla väder ser du som en naturlig del av arbetet.
Vi vill att du trivs med att arbeta i ett arbetslag där vi tillsammans planerar, genomför, utvärderar och utvecklar vår verksamhet. Vi värdesätter ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och din förmåga att ta egna initiativ. Att arbeta i ett föräldrakooperativ innebär en stor handlingsfrihet och ger dig goda möjligheter att påverka ditt eget arbete.
Vi kan erbjuda dig ett varierande och utvecklande arbete tillsammans med barn och kollegor.
Tjänsten är ett längre vikariat på 70%.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Intervjuer sker löpande.
Frågor och ansökan till: Personalansvarig@bullret.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: Personalansvarig@bullret.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bullret, Bullarens Föräldrakooperativa Förskola
Villavägen 20 (visa karta
)
457 51 BULLAREN Arbetsplats
Bullret Bullarens Föräldrakooperativa Förskola Jobbnummer
9682587