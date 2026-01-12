Förskollärare
Kaninens Montessoriförskola ek. för. / Förskollärarjobb / Halmstad Visa alla förskollärarjobb i Halmstad
Förskollärare till Havets Montessoriförskola
Vill du arbeta i en mindre, varm och naturnära förskola där barnens nyfikenhet, trygghet och glädje står i centrum?
Vi söker nu en förskollärare som vill bli en del av vårt engagerade team på Havets Montessoriförskola i natursköna Stenhuggeriet, syskon till Kaninens MontessoriförskolaPubliceringsdatum2026-01-12Om företaget
Havets Montessoriförskola är en liten förskola som blir en trygg plats för varje barn - och en arbetsplats där personalen trivs och mår bra.
Vi arbetar utifrån Maria Montessoris pedagogik, där barnet får frihet under ansvar och uppmuntras att hjälpa sig själv.Om tjänsten
Tillsammans med övriga kollegor i arbetslaget planerar du, följer upp, dokumenterar, analyserar och utvärderar verksamheten systematiskt och kontinuerligt så att den utvecklas i enlighet med läroplanens mål och förskolans styrdokument.
Du arbetar i ett nära team tillsammans med engagerade kollegor och bidrar till en glad, trygg och utvecklande miljö för barnen.
Du deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten och har möjlighet att påverka innehåll och arbetssätt.
Vi söker dig som
Är förskollärare med legitimation eller som arbetsgivaren anser likvärdig.
Har ett varmt engagemang för barns utveckling och lärande samt skapar sammanhang och lärmiljöer där förundran väcks.
Är bra på att skapa tillitsfulla och trygga relationer.
Kan omsätta din kunskap på ett ansvarsfullt och lekfullt sätt
Har kunskap/ utbildning om eller Är nyfiken på Montessoripedagogiken
Är strukturerad, trygg och lyhörd i ditt ledarskap.
Kunskap och intresse i utomhuspedagogik.
Vill bidra till ett kollegialt och positivt arbetsklimat.
Kan arbeta självständigt, trivs att samarbeta i arbetslag och bidra till god arbetsmiljö
God datorvana och goda kunskaper i svenska språket.
Vi fäster stor vikt för personlig lämplighet för arbetet
Vi erbjuder
En liten och familjär Montessoriförskola i vacker miljö nära havet.
Nyrenoverade lokaler med rymliga personalutrymmen
Välutbildade kollegor och god arbetsmiljö.
En arbetsplats som satsar på arbetsglädje, gemenskap och utveckling.
Regelbundna personalaktiviteter
Kollektivavtal Tjänstens omfattning och tillträde
Tjänsten är en tillsvidareanställning 75-100%, med tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: Info@kaninensforskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "förskollärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kaninens Montessoriförskola ek. för.
Steglitsvägen 4 (visa karta
)
302 40 HALMSTAD Arbetsplats
Havets Montessoriförskola Kontakt
Rektor
Ewa Werngren Kähler Info@kaninensforskola.se 0708491993 Jobbnummer
9679951