Förskollärare - Kastellskolan - Förskollärarjobb i Härnösand

Kastellskolan / Förskollärarjobb / Härnösand2021-04-07Kastellskolan har ett bra läge på Kristinagatan i Härnösand. Skolan med tillhörande fritidshem har varit verksam sedan läsåret 2002-2003, och vår förskoleverksamhet öppnade under läsåret 2006-2007. Vi erbjuder en röd tråd i lärandet för barn från ett till sexton år. Vi är den lilla skolan med de stora möjligheterna.Skolan har fyra arbetslag, åk F-6, åk 7-9, fritidshem och förskola. Skolan har ca 50 anställda varav fyra förskollärare och fyra barnskötare som jobbar på förskolan. Kastellskolan är en icke vinstdrivande friskola som leds av en styrelse. Skolledningen består av rektor tillika skolchef och bitr.rektor tillika rektor för förskolan. Förskolan är uppdelad i två avdelningar med sammanlagt 30 barn, avdelning Stjärnan med barn från 1-3 år och avdelning Solen med barn från 3-5 år.Till hösten blir en förskollärartjänst på vår förskola ledig. Vi söker en behörig, engagerad och driven förskollärare som är beredd att dela med sig av sin kunskap men som också är villig att lära nytt, och därigenom vara med och utveckla vår fina förskola ytterligare.Att vilja utvecklas, som organisation men också individuellt, ser vi som mycket viktigt. All personal på skolan har under året som gått fått fortbildning i NPF och kommande läsår får personalen på förskolan fortbildning i TAKK. Vi vill vara en lärande organisation där vi lär och utvecklas tillsammans, både barn och vuxna, genom fokus på värdegrundsarbete, kollegialt lärande och kooperativt arbetssätt.Tjänsten är en tillsvidareanställning. Intervjuer sker löpande.Varmt välkommen med din ansökan!2021-04-07Sista dag att ansöka är 2021-05-05KastellskolanKristinagatan 287160 Härnösand5677273