Förskollärare - Näsbylundens förskola
TP Förskolor AB / Förskollärarjobb / Täby Visa alla förskollärarjobb i Täby
2026-08-05
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TP Förskolor AB består av 33 olika förskolor samt en skola i totalt nio kommuner. Huvudkontoret ligger i Täby.
Vi är ett privat företag som med välutbildade och socialt kompetenta pedagoger bedriver utvecklande förskoleverksamhet innefattande omsorg, lek och lärande i en kreativ miljö för barn 1-5 år.
Vi söker nu en utbildad förskollärare med lärarlegitimation till Näsbylundens förskola.
Näsbylunden är en förskola för dig som motiveras och drivs av samarbete, både med dina arbetslagskollegor men även över hela förskolan.
Vi månar om och prioriterar arbetsglädje och värnar mycket om vår arbetsmiljö där kommunikation och lyhördhet är våra främsta verktyg.
Vi har en väl fungerande organisation som både är stressförebyggande men även har utrymme för schemalagd planeringstid varje vecka.
Näsbylunden ligger belägen i ljusa lokaler, nära Näsbyparks centrum, med en stor gård och vackra närmiljöer.
Förskolan består av fyra avdelningar. Fjärilen, Trollsländan och Nyckelpigan har åldersblandade grupper med barn 1-4 år och på Humlan går de äldsta barnen på förskolan som är 4-5 år gamla.
Förskolan leds av vår rektor Linda Byskén tillsammans med två arbetsplatsledare och varje avdelning leds av en utbildad förskollärare som har befattningen arbetslagsledare. Tjänsten är på en avdelning med en annan förskollärare samt en resurs.
Vi strävar efter att ha hög kvalitet på vår utbildning och detta gör vi genom att se till att vår undervisning upplevs innehållsrik och intressant för barnen. Leken är central i allt det vi gör för att barnets lärande ska upplevas meningsfullt och lustfyllt.
Barnen erbjuds olika typer av undervisning varje dag, till exempel morgonmöte, uppdukade stationer, gemensamma projektveckor och planerade aktiviteter i tvärgrupper.
Erfarenhet av arbete i barngrupp är meriterande, likaså arbete med barn i behov av särskilt stöd.
Förskollärarlegitimation samt flytande svenska i tal och skrift är ett krav.
Tjänsten är på 40 tim/v. (Vi tillämpar 6 månaders provanställning)
Tillträde 1 oktober 2026
Vi ser att du som söker har:
• Förskollärarexamen med förskollärarlegitimation
• God kunskap om barns behov, utveckling och lärande, tydligt barnfokus
• God kunskap om Läroplanen, en tydlig bild av vad vårt uppdrag innebär
• God förmåga att leda ditt arbetslag
• Förmåga att omsätta teori till praktik
• Kunna kommunicera på svenska i tal och skrift
• Kunskap att använda dig av digitala hjälpmedel i det dagliga arbetet
• God samarbetsförmåga
Vi söker dig som:
• Är positiv, flexibel och ansvarsfull
• Kan tillsammans med ditt arbetslag arbeta mot uppsatta mål
• Är engagerad och ser möjligheter.
• Kan tillsammans med dina kollegor synliggöra barns lärprocesser med hjälp av pedagogisk dokumentation
För oss inom TP Förskolor är det viktigt att du:
• är engagerad och har ett bra förhållningssätt både till barn, vårdnadshavare och kollegor
• är intresserad av ditt eget lärande och har en vilja att utvecklas tillsammans i ett arbetslag
Vi erbjuder:
• Reflektionstid i arbetslag
• Internutbildning
• Friskvårdsbidrag
• Handledning av specialpedagog
• Arbetskläder
• Fria pedagogiska måltider
• Tydlig roll och ansvarsfördelning
Vi använder vi oss av Tyra som är en digital plattform för pedagogisk dokumentation av barnens lärande. Vårdnadshavare kan genom Tyra följa vår verksamhet och få information om sitt barns dag.
Vi avsäger oss all kontakt med rekryteringsbolag eller liknande.
Vi rekryterar löpande varefter ansökningarna kommer in varför annonsen kan komma att tas bort före sista ansökningsdag. Så vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: forskollararjobb@tpforskolor.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Förskollärare - Näsbylunden". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TP Förskolor AB
(org.nr 556590-4405), http://www.tpforskolor.se
Vedettvägen 20 b (visa karta
)
183 52 TÄBY Arbetsplats
Näsbylundens förskola Kontakt
Skolchef
Ann-Katrin Tunbrå 070-5545239 Jobbnummer
10023628