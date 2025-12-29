Förskolelärare ref.nr. 146/25
Kalix kommun / Förskollärarjobb / Kalix Visa alla förskollärarjobb i Kalix
2025-12-29
, Haparanda
, Luleå
, Överkalix
, Övertorneå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalix kommun i Kalix
, Övertorneå
, Arvidsjaur
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Nu söker vi en förskolelärare till Gammelgårdens förskola under en tidsbegränsad period. Som förskollärare hos oss blir du en viktig del av ett engagerat arbetslag som tillsammans skapar en trygg och inspirerande miljö för barnen. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du får vara med och ge barnen de bästa möjliga förutsättningarna för utveckling och lärande varje dag? Vill du också vara med och göra Kalix Kommun bättre? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-29Arbetsuppgifter
I anställningen kommer du att ingå i ett arbetslag som arbetar med utbildning och undervisning i den dagliga verksamheten. Ni arbetar tillsammans i arbetslaget och stärker gemensamt barngruppen att nå till sin optimala utvecklingszon. Ni arbetar tillsammans för en likvärdig, jämställd och tillgänglig förskola för alla barn.
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare för vikariat till Gammelgårdens förskola, vi förväntar oss att du är engagerad och förtrogen med förskolans styrdokument som leder dig i ditt arbete.
Du tycker om utmaningar, ser möjligheter och har en stor vilja att delta i att utveckla verksamheten. Du är flexibel och har ett positivt förhållningssätt i bemötande med barn, vårdnadshavare och övrig personal och har en helhetssyn på barns lärande och utveckling. Du besitter förmågan att hitta olika strategier för att nå varje enskilt barn och stärker barnen i dess utveckling samt har ett förhållningssätt som stimulerar barnens nyfikenhet och intresse.
Vi erbjuder
Som medarbetare i Kalix Kommun har du många förmåner, såsom bl.a. :
semesterväxling
förmånscykel
bidrag för att studera på fritiden
läs mer om våra förmåner på www.kalix.se/formanÖvrig information
Läs om arbetsplatsen, via länkarna nedan:
Utbildningsförvaltningen
Gammelgårdens förskola
Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli. Kunskaper i dessa är meriterande.
Din ansökan behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalix kommun
(org.nr 212000-2692), https://www.kalix.se/ Arbetsplats
Kalix Kommun Kontakt
Rektor
Hilkka Vikström Hilkka.Vikstrom@kalix.se Jobbnummer
9664398