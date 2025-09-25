Forskningsingenjör vid Immunteknologi
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Institutionen för immunteknologi med forskning som spänner från avancerad teknikutveckling till biomedicinsk forskning.
Huvudsakliga forskningsområden inkluderar immunonkologi, sensibilisering och biomarkörer. Avancerade teknologier används inom institutionen, inklusive genomik och transkriptomik, antikroppsutveckling baserad på fagdisplay, storskalig masspektrometribaserad proteomik, och tillhörande bioinformatik. Institutionen ansvarar även för flera studentkurser och vi erbjuder högkvalitativa utbildningar på grund- och forskarnivå. På institutionen arbetar ca 35 personer.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos osshttps://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som forskningsingenjör kommer du att:
Stödja forskargrupper med laborativt arbete vid behov, t.ex. fagdisplay-selektion, immunokemiska analystekniker och molekylärbiologiskt arbete. Inventera behov av service och underhåll för experimentell utrustning, samt samordna dessa insatser. Koordinera kontakter med externa aktörer såsom samarbetspartners, leverantörer och finansiärer. Fungera som arbetsmiljösamordnare, vilket inkluderar riskbedömningar, inventering och uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), skyddsronder, kemikaliehantering (via KLARA) och biosäkerhet i enlighet med Lunds universitets arbetsmiljöpolicy. Delta i dokumentation, rapportering och framtagning av instruktioner och handlingsplaner för laborativt arbete. Bidra till undervisning och introduktion av nya medarbetare och studenter, särskilt avseende laboratorie- och säkerhetsrutinerPubliceringsdatum2025-09-25Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Doktorsexamen, eller motsvarande utländsk examen, inom bioteknik, cell- eller molekylärbiologi.
- Praktisk erfarenhet av fagdisplay-selektion. Praktisk erfarenhet av immunokemiska analystekniker.
- Praktisk erfarenhet av molekylärbiologiskt arbete.
- Praktisk erfarenhet av projektledning.
- Dokumenterad erfarenhet av att skriva och producera olika sorters texter (t.ex. instruktioner, handlingsplaner).
- God kännedom om kemikaliehantering, riskbedömning och laboratoriebaserad säkerhet.
- Mycket goda kunskaper i engelska, både skriftligt och muntligt.
Meriterande för anställningen är:
- Erfarenhet av arbetsmiljösamordning eller liknande säkerhetsansvar.
- Erfarenhet av flödescytometri (t.ex. iQue) och cellodling.
- Erfarenhet av O-sys eller liknande ordersystem.
- Erfarenhet av karakterisering av antikroppsbindning.
- Erfarenhet av undervisning, handledning och introduktion av personal/studenter.
- Erfarenhet av arbete i projekt med externa kunder.
- Vana vid externa samarbeten eller projektledning i akademisk miljö.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig kompetens och utöver ovan nämnda kvalifikationer förväntas även en framgångsrik kandidat även uppfylla följande krav:
- Har utmärkt förmåga att arbeta i team och är mål- och resultatorienterad.
- Har en stark problemlösande och analytisk förmåga, med en självständig och strukturerad arbetsstil.
- Är noggrann, kvalitetsmedveten och har hög integritet.
- Har intresse och förmåga att lära dig och tillämpa nya metoder och arbetssätt.
- Är flexibel, kommunikativ och har god förmåga att hantera samordningsuppgifter i en föränderlig miljö.
Övrigt
Anställningen är tillsvidare med omfattningen 100 procent med tillträde den 15 oktober 2025 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)".
Välkommen med din ansökan!
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
