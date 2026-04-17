Forskningsingenjör inom strålskydd
Referensnummer: FOI-Pers-2026-172
Är du intresserad av strålningsfysik och beräkningar? Nu söker CBRN-skydd och säkerhet i Umeå en forskningsingenjör inom strålningsfysik.
Vill du vara med och utveckla hur konsekvenserna av nukleära händelser och hur andra större händelser av radiologisk karaktär kan hanteras? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!
Om tjänsten
Till följd av Tjernobylolyckan har forskning inom strålskyddsområdet bedrivits vid avdelningen för CBRN-skydd och säkerhet under många år och på senare tid har kärnvapenhotet blivit allt mer påtagligt. Vid Enheten för strålskydd behöver vi nu stärka vår beräkningskomptens för att bättre kunna bestämma stråldosbidraget till människor i olika händelseförlopp samt stärka vårt praktiska arbete kopplat till sensorer och plattformar. Arbetet består av användning av beräkningsfysikaliska modeller inom strålskyddsområdet samt att delta i utvecklingen av området sensorer och plattformar. Du kommer arbeta både med expertkompetens inom modellering av växelverkansprocesser mellan joniserande strålning och människa samt med gruppen som arbetar med sensorer och plattformar.
I rollen som forskningsingenjör kommer du bland annat att arbeta med:
beräkningar av extern stråldos till människa genom att använda existerande modeller. Fokus är på Monte-Carlo simuleringar.
modellering av detektorrespons.
praktisk tillämpning av vår kunskap som stöd till totalförsvarets aktörer.
fältförsök och övningar inom strålskyddsområdet.
presentation av resultat på möten med samarbetspartners och olika uppdragsgivare.
Om enheten
Du kommer att ingå i Enheten för strålskydd som tillhör avdelningen för CBRN-skydd och säkerhet i Umeå. Enheten bedriver forskning kopplat till skydd av människa mot skadlig verkan av joniserande strålning och innefattar; kunskapsuppbyggnad om radioaktivt nedfall, extern- och interndosimetri, nuklidspecifika mätningar, mätning av stråldos och överföring av radioaktivitet till grödor och livsmedel. Vidare bedrivs även hotbedömning- och omvärldsanalys, samt framtagande av planer och metodik för hantering av nukleära händelser eller större händelser av radiologisk karaktär.
Läs gärna mer om vad vi gör: https://www.foi.se/om-foi/organisation/cbrn-skydd-och-sakerhet.html
Stationeringsort för tjänsten är Umeå men resor inom och utanför landet med övernattning förekommer i tjänsten upp till cirka 5 arbetsdagar per år.
Har du den kompetensprofil vi behöver?
Vi söker dig som har:
Universitetsexamen (lägst magister/masterexamen) inom fysik, teknisk fysik eller annan universitetsexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Goda språkkunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Arbetat med beräkningsfysikaliska problem, gärna med fokus på Monte-Carlo simuleringar.
Genomgått kurser inom strålningsfysik och dosimetri.
Aktuell erfarenhet av sensorintegrering.
Aktuell erfarenhet av experimentellt arbete.
Som person är du van att arbeta självgående och strukturerat samt har en stark drivkraft att ta aktiviteter från start till mål. Du har god samarbetsförmåga, är tydlig i din kommunikation samt har en god förmåga till relationsskapande arbete, både med kollegor och mot uppdragsgivare.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad erbjuder vi dig?
FOI erbjuder en unik arbetsplats, där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för både totalförsvaret och hela samhället. FOI är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet och är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner för våra anställda. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast 2026-05-01!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Robert Sigg. Fackliga företrädare är Sofia Jonasson (Saco-S) och Petrus Hemström (OFR/S - ST). Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning kommer den slutkandidat som är aktuell för tjänsten behöva lämna in vidimerade kopior på av oss angivna utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
