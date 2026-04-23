Forskningsingenjör i Spatial Proteomik
2026-04-23
Publiceringsdatum2026-04-23
Vi söker en forskningsingenjör som vill ansluta till vårt team och arbeta med utveckling och tillämpning av spatiala proteomikmetoder. Tjänsten är inriktad på praktiskt, mikroskopibaserat arbete i humana och animaliska vävnader och stödjer olika projekt som syftar till att förstå biologiska processer i hälsa och sjukdom.
Arbetsuppgifterna omfattar att designa, utföra och optimera experimentella arbetsflöden, inklusive beredning och snittning av vävnadsprov, antikroppsbaserade analyser samt högmultiplex immunfärgning och mikroskopi, samt att bidra till implementering av nya teknologier och laboratorieflöden.
Rollen innefattar även grundläggande bildanalys av single-cell-upplöst immunofluorescensdata, inklusive cellsegmentering och kvalitetskontroll, samt strukturerad dokumentation och datahantering. Du kommer att samarbeta nära med teammedlemmar och bidra till datavisualisering, tolkning och vetenskapliga manuskript genom experimentellt och analytiskt stöd, inklusive figurframställning.
Forskningsingenjören kommer att vara baserad vid SciLifeLab Stockholm och KTH, Institutionen för proteinvetenskap, inom Burcu Ayoglu's forskargrupp.KvalifikationerKvalifikationer
Avlagd examen på grundnivå (kandidatexamen) inom relevant område, såsom molekylär livsvetenskap, bioteknik, biomedicin, immunologi eller liknande.
Tidigare laboratorieerfarenhet inom histologi, mikroskopi eller immunofärgning
Grundläggande datavisualiseringsfärdigheter i Python
Som person är du samarbetsinriktad, initiativtagande och flexibel, med förmåga att anpassa dig till olika situationer och bidra till ett välfungerande team.
Meriterande
Avlagd examen på avancerad nivå (masterexamen) inom relevant område, såsom molekylär livsvetenskap, bioteknik, biomedicin, immunologi eller liknande.
Tidigare experimentell erfarenhet av högparametriska spatiala proteomikplattformar
Erfarenhet av dataanalys och datavisualisering i Python av högparametriska immunofluorescensmikroskopibilder
Relevant arbete inom ramen för examensarbete, exempelvis analyser av vävnader med immunofärgningsmetoder.
Som person är du strukturerad och har en stark problemlösande analysförmåga, med ett systematiskt och lösningsorienterat arbetssätt..
Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
Personligt brev på engelska, max 1 sida långt,
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tidsbegränsat enligt avtal - i upp till 1 år, med tillträde enligt överenskommelse.Övrig information
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
100 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa Kontakt
Burcu Ayoglu burcu@kth.se
