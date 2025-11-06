Forskningsassistent inom kemi

Linköpings universitet / Kemistjobb / Linköping
2025-11-06


Om jobbet
Arbetsuppgifterna består av toxicitetsanalyser på bananflugor samt koncentrationsbestämning av toxiska substanser i bananflugan.

Om dig

Vi söker dig som läser sista året på teknisk biologi.

Du ska ha:

• Utbildning motsvarande sista året på teknisk biologi
• Erfarenhet från att ha jobbat med bananflugor
• Kunskap om toxicitetsanalyser på bananflugor

Det är meriterande om du har påbörjat ett mastersarbete inom teknisk biologi där hantering av bananflugor ingår.

Din arbetsplats

Du kommer att arbeta på Institutionen för fysik, kemi och biologi vid kemiavdelningen kemi.

Läs mer om vår verksamhet här Kemi (KEMI) - Linköpings universitet

Om anställningen

Särskild visstidsanställning 100% i 6 månader.

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Vi erbjuder möjlighet till distansarbete viss del av din arbetstid när verksamhetens behov och arbetsuppgifterna medger detta.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Publiceringsdatum
2025-11-06

Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 27 november, 2025. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Linköpings Universitet (org.nr 202100-3096), https://www.liu.se/

Kontakt
Biträdande professor
Ann-Christin Brorsson
ann-christin.brorsson@liu.se
013-28 66 48

Jobbnummer
9591275


     

