Forskningsassistent inom kemi
2025-11-06
Om jobbet
Arbetsuppgifterna består av toxicitetsanalyser på bananflugor samt koncentrationsbestämning av toxiska substanser i bananflugan.
Om dig
Vi söker dig som läser sista året på teknisk biologi.
Du ska ha:
• Utbildning motsvarande sista året på teknisk biologi
• Erfarenhet från att ha jobbat med bananflugor
• Kunskap om toxicitetsanalyser på bananflugor
Det är meriterande om du har påbörjat ett mastersarbete inom teknisk biologi där hantering av bananflugor ingår.
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta på Institutionen för fysik, kemi och biologi vid kemiavdelningen kemi.
Läs mer om vår verksamhet här Kemi (KEMI) - Linköpings universitet
Om anställningen
Särskild visstidsanställning 100% i 6 månader.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Vi erbjuder möjlighet till distansarbete viss del av din arbetstid när verksamhetens behov och arbetsuppgifterna medger detta.
Biträdande professor
Ann-Christin Brorsson ann-christin.brorsson@liu.se 013-28 66 48
