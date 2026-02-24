Forskningsassistent inom global mödrahälsa
Karolinska Institutet, institutionen för global folkhälsa / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2026-02-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karolinska Institutet, institutionen för global folkhälsa i Stockholm
, Solna
, Haninge
eller i hela Sverige
Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?
Institutionen för global folkhälsa är en tvärvetenskaplig institution med mål att fördjupa kunskapen om hur befolkningens hälsa kan förbättras på lokal, nationell och global nivå.
Många av institutionens forskare är vetenskapliga rådgivare till myndigheter och andra beslutsfattare på regional, nationell och internationell nivå. Institutionen ansvarar för tre internationella mastersprogram och forskarna deltar aktivt i undervisning på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vid institutionen finns 12 forskargrupper, omkring 120 forskarstuderande och cirka 140 anställda.
Vi söker nu en forskningsassistent till prof. Claudia Hansons forskargrupp IMPAQT vid Institutionen för global folkhälsa. Du kommer att arbeta tillsammans med ledande forskare i gränslandet mellan klimatförändringar, global hälsa och mödrahälsa. Vår internationella, kreativa och samarbetsinriktade miljö främjar högkvalitativ forskning som drivs av nyfikenhet och lärande.
Din roll
I denna tjänst kommer du att stödja forskningsprojektet High Horizon som fokuserar på klimatförändringar och hälsa. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
- Bearbetning och analys av forskningsdata.
- Stöd vid vetenskapligt skrivande (t.ex. rapporter och dokumentation).
- Stöd vid genomförande av intervjuer, gruppdiskussioner eller transkriberingar på svenska och engelska.
- Möjlighet att bidra till litteraturöversikter eller systematiska översikter inom ramen för pågående forskningsaktiviteter.
Tjänsten är på heltid under 6 månader med möjlighet till förlängning.
Vem är du?
Du ska ha:
- Magisterexamen i global hälsa, folkhälsovetenskap, medicin, miljö- och hälsovetenskap eller liknande.
- Erfarenhet av kvalitativa forskningsmetoder (t.ex. intervjuer, tematisk analys).
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
- Förmåga att arbeta med transkribering av svenska intervjuer och/eller gruppdiskussioner.
Meriterande för tjänsten:
- Erfarenhet av forskning inom klimatrelaterade hälsoeffekter.
- Erfarenhet av eller bakgrund i vetenskapligt skrivande.
- Erfarenhet av att genomföra litteratur eller systematiska översikter.
- Färdigheter i att genomföra kvalitativ datainsamling.
Som person ser vi att du har god samarbetsförmåga samt ett strukturerat och noggrant arbetssätt, både självständigt och i team.
Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. Medarbetare på KI erbjuds också möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att om den verksamhet du jobbar i tillåter, så kan du arbeta en del av din arbetstid på distans. Du får även träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar där utbildad personal finns på plats.
Placering: SolnaPubliceringsdatum2026-02-24Så ansöker du
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. I denna rekrytering söker du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet. Sista dag att ansöka är 10 Mars 2026.
Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "STÖD 2-737/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karolinska Inst
(org.nr 202100-2973) Arbetsplats
Karolinska Institutet, Institutionen för global folkhälsa Kontakt
Veronika Tirado veronika.tirado@ki.se Jobbnummer
9759655