Forskningsassistent inom experimentell dermatologi
Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper
2025-10-27
Vill du arbeta med molekylärbiologi och cellbiologi, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som forskningsassistent på Uppsala universitet.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 900 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset. Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på https://www.uu.se/institution/medicinska-vetenskaper/
Anställningen är placerad i forskargruppen Dermatologi och venerologi. Forskargruppen har ett fullt utrustat forskningslaboratorium som är placerad på Biomedicinskt Centrum (BMC), B11:3. Forskargruppen har många års erfarenhet av experimentell dermatologisk forskning. Forskningen fokuserar på att undersöka bakomliggande molekylära mekanismer vid kroniska inflammatoriska hudsjukdomar såsom psoriasis och atopisk dermatit, med molekylär- och cellbiologiska metoder.
Arbetsuppgifter
- Odling av cellinjer och primära hudceller
- Förberedelse av 3D hudmodeller
- Isolering av RNA och protein från celler och vävnader
- Immunhistokemiska och immunofluorescenta färgningar, in situ hybridisering, kvantitativ PCR
- Handledning av nya masterstudenter i grundläggande laboratorierutiner
Kvalifikationskrav
För anställningen krävs:
- Masterexamen i systembiologi, molekylär- eller cellbiologi, bioteknik eller närliggande område
- Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
- Erfarenhet av cellodling, färgningar och kvantitativ PCR
Stor vikt kommer också läggas vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom gruppen och avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet inom experimentell dermatologi, samt erfarenhet av praktisk handledning av studenter är meriterande.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 6 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde 15 december eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av:
Professor Enikö Sonkoly, mailto:eniko.sonkoly@medsci.uu.se
, 073 0770374
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast 12e november månad 2025, UFV-PA 2025/ 3263.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
