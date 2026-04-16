Forskningsassistent
Vill du arbeta med exposomanalyser, metabolomik och maskininlärning i en kliniknära miljö, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som forskningsassistent på Uppsala universitet.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 900 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset. Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på www.medsci.uu.se.
Vi söker nu en mycket ambitiös och driftig forskarassistent som ska jobba med oss med fokus på exposomanalyser inom kliniska frågeställningar. Vår tvärvetenskapliga verksamhet på Klinisk kemi, vid institutionen för Medicinska vetenskaper, är förlagd på Akademiska sjukhuset. Du kommer att arbeta med mycket duktiga analytiska kemister, bioinformatiker, biostatistiker och läkare. Vi har dessutom en mycket hög kompetens inom AI och djupinlärande metoder och hur dessa kan användas för att möjliggöra individanpassade behandlingsformer i framtidens vård.
Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i forskningsprojekt som använder avancerade statistiska modeller och maskininlärning för att analysera komplexa biomedicinska data, inklusive masspektrometri-data och registerdata (t.ex. elektroniska journaldata). Arbetsuppgifterna innefattar förbehandling, kvalitetskontroll och analys av olika typer av högdimensionella data. Du kommer att samverka i avancerade statistiska analyser för att studera samband mellan biomarkörer, miljöfaktorer och sjukdomsutfall/förlopp, samt visualisera och tolka resultat. Beroende på din bakgrund kan arbetet även inkludera analys av register- och journaldata samt utveckling och tillämpning av maskininlärningsmetoder. I arbetet ingår även att dokumentera arbetsflöden och analysresultat i enlighet med god forskningssed. Vidare förväntas det att du är behjälplig i statistiska analyser inom andra projekt i gruppen. Du förväntas aktivt delta i forskningsmöten och samarbeta både inom den egna forskargruppen och med externa samarbetspartners.
Kvalifikationskrav
Civilingenjörsexamen inom molekylär bioteknik med fokus på bioinformatik, masterexamen i bioinformatik, eller motsvarande
Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av förbehandling och kvalitetskontroll av masspektrometri-data
Dokumenterad erfarenhet av arbete med untargeted masspektormetridata
Erfarenhet av statistiska analyser av masspektrometri-data med fokus på metabolik och exposomanalyser, inklusive regressionsmodeller och överlevndsanalyser
Dokumenterad erfarenhet av arbete med TraceFinder för extraktion och detektion av specifika ämne
Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av programmering med R eller Python
Erfarenhet av att analysera samband mellan exponeringar, registerdata, och sjukdomsutfall i epidemiologiska studier
Erfarenhet av undervisning och handledning av studenter
Erfarenhet av att skriva vetenskapliga artiklar samt ansökan om forskningspengar
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska, inklusive vetenskaplig dokumentation
Noggrannhet, självständighet och god samarbetsförmåga
Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av arbete inom kliniknära forskningsprojekt, särskilt projekt som involverar hantering och analys av patientdata
Mycket goda vitsord från tidigare arbetsgivare
Erfarenhet av att skapa och dokumentera reproducerbara analysflöden Erfarenhet av datahantering av stora datamängder Erfarenhet av att arbeta med enkätdata samt data från elektroniska journaler Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Erfarenhet av mixanalyser (quantile G-computation och WQS), överlevnadsanalyser (Cox proportional hazard model), regressionsmodeller, samt mediatoranalyser
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, särskilt avseende samarbetsförmåga, ansvarstagande och en positiv attityd i en tvärvetenskaplig miljö.
Om anställningen
Anställningen ärtidsbegränsad, 4 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 juni 2026 eller efter överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Kim Kultima (kim.kultima@medsci.uu.se
)
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 30 april 2026, UFV-PA 2026/1201.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
751 05 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper Kontakt
Kim Kultima kim.kultima@medsci.uu.se
