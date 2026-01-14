Forskningsassistent
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för geovetenskaper har ca 75 anställda. Vi har kandidat- och mastersprogram i geovetenskaper och geografi samt forskarutbildning med flera geovetenskapliga inriktningar. Våra starka forskningsområden är klimatologi, biogeokemi, petrologi/geokemi och tillämpad geovetenskap. Institutionens strategi lägger tonvikt på vidare utveckling av geosystemvetenskap. Mer information om institutionen finns på vår webbplats: https://gvc.gu.se
Forskningen inom Göteborgs universitetslaboratorium för dendrokronologi (GULD, https://www.gu.se/forskning/guld)
fokuserar på klimatvariationer under senholocen samt dess påverkan på skogsekosystem och människan. Forskningen innefattar:
• Historiska atmosfärscirkulationsmönster
• Hydroklimatvariationer under de senaste 2000 åren, med focus på norra Europa
• Användandet av kvantitativ vedanatomi i klimatrekonstruktioner
• Arktiska klimatförändringar
• Klimatextremer och trädtillväxt
GULD tillhandahåller utmärkta laboratoriefaciliteter, däribland ett fullt utrustat laboratorium för trädringsforskning.
Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med att bygga upp en trädringsdatabas uppbyggd av mätningar från levande och döda träd. Dessa data kommer att användas för att rekonstruera historiska variationer i nederbörd och torka, och analysera huruvida frekvenser och styrkan på extrema vädersituationer, som har observerats under senare tid, är onormalt hög sett ur ett tusenårigt perspektiv. Rekonstruktionen kommer även att möjliggöra en jämförelse med en rad klimatmodeller för att utvärdera deras förmåga att simulera klimatsystemet. Tonvikten kommer att ligga på att utveckla ett nätverk av tusenåriga trädringskronologier som är känsliga för vattentillgång, där flertalet trädringsparameterar såsom ringbredd och densitet kommer att mätas.
Kvalifikationer
Sökande ska ha en kandidatexamen inom geovetenskap, geografi eller annan relevant utbildning. Anställningen kräver avancerade färdigheter inom dendrokronologiskt arbete, inklusive mätning och analys av vedanatomiska och densitometriska data, samt dokumenterad erfarenhet av arbete med relevant programvara såsom ROXAS, CooRecorder och Cdendro. Dokumenterade kunskaper om Blue Intensity och dess användning som proxy för klimatrekonstruktioner är ett krav, liksom tidigare erfarenhet av forskning och publicering i vetenskapliga tidskrifter. Avancerade färdigheter inom programmering (t.ex. Matlab, R eller motsvarande), erfarenhet av hantering av stora datamängder samt god statistisk analysförmåga är starkt meriterande. Mycket god organisatorisk förmåga samt noggrannhet och ansvarstagande krävs. Arbetsuppgifterna förutsätter både självständighet och god förmåga att arbeta i grupp. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, i synnerhet noggrannhet, självständighet och problemlösningsförmåga.
Sökande ska kunna uttrycka sig mycket väl i tal och skrift på både svenska och engelska.
Anställning
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 månader
Omfattning: 20%, deltid
Placering: Göteborg
Tillträde: 2026-02-01 eller enligt överenskommelse
Kontaktuppgifter för anställningen
Kristina Seftigen (docent, forskare)
e-post: kristina.seftigen@gvc.gu.se
Jesper Björklund (forskare)
e-post: jesper.bjorklund@gu.sePubliceringsdatum2026-01-14Så ansöker du
Du ansöker anställningen som forskningsassistent via Göteborgs universitets rekryteringsportal.
Ansökan ska inkludera:
• En kopia av examensbevis samt utskrift på tagna kurser och betyg
• CV och personligt brev
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-01-29
