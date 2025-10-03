Forskningsassistent
Stockholms Universitet / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2025-10-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Psykologiska institutionen är en kreativ och internationell arbetsplats för utbildning och forskning med ca 200 anställda.
Över 1000 personer studerar på våra olika utbildningar, på allt från grundnivå till forskarnivå, inklusive psykologprogram, psykoterapeutprogram och specialistutbildningar.
Vi bedriver också mycket framgångsrik forskning inom flera områden, bland annat inom arbets- och organisationspsykologi, psykofysik och perception, stress, biologisk psykologi, klinisk psykologi, kognition, socialpsykologi och utvecklingspsykologi. Institutionen har en egen psykologisk klinik för forskning och utbildning med ca 4000 besök per år.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/psykologiska-institutionen/Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
Institutionen söker en forskningsassistent till forskningsprogrammet "Digipatch: Moving from networked to patchworked society; motivational underpinnings and societal consequences." Programmet är internationellt och inkluderar Sverige, Polen, Spanien, England och Tyskland. Arbetet som assistent innebär att rekrytera och testa deltagare till studier, utarbeta digitalt enkätmaterial, samt att hantera, bearbeta, sammanställa och analysera kvantitativa data och att medverka i projektmöten. Experiment genomförs både på plats på institutionen och online. I det senare fallet innebär arbetet att sköta rekrytering och datainsamling från digitala rekryteringsplattformar som Prolific och Amazon Mechanical Turk. Eventuella övriga uppgifter kan tillkomma utifrån forskningsbehov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst en masterexamen i psykologi, och har dokumenterad förmåga att arbeta självständigt, noggrant och samvetsgrant. Du behöver ha mycket god och dokumenterad erfarenhet av att utforma enkäter för komplexa designer i det digitala enkätverktyget Qualtrics, av att rekrytera och övervaka deltagande från digitala plattformar (t ex Prolific och MTurk), samt hantera ersättning till deltagare. Du behöver ha mycket goda och dokumenterade färdigheter inom statistisk bearbetning av data i programmen R och SPSS och mycket goda kommunikationsfärdigheter i svenska och engelska, såväl skriftligt som muntligt. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga till samarbete. Det är meriterande om du arbetat inom socialpsykologiska forskningsprojekt.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till 31 december 2025. Tillträde: snarast. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city. Psykologiska institutionen bedriver sin verksamhet på campus Albano.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Närmare information om anställningen lämnas av projektledaren professor Torun Lindholm Öjmyr, tfn 08-16 40 72, mailto:tlm@psychology.su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-3503-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
Psykologiska institutionen Jobbnummer
9539168