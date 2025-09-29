Forskare inom CO2-infångning
2025-09-29
Vill du vara med och forma framtidens klimatomställning? Har du både teknisk expertis inom CO-infångning från forskning eller industri, och en naturlig fallenhet för samarbete? Då kan du vara den vi söker!
Om RISE och vårt uppdrag Sverige står inför en omfattande energiomställning, och på RISE Research Institutes of Sweden är vi mitt i denna spännande utveckling. Tillsammans med industri och offentlig sektor driver vi projekt som minskar klimatpåverkan och stärker en hållbar framtid. Vi leder satsningar inom elektrifiering, bioraffinaderiutveckling och koldioxidreduktion i industriella processer, och har investerat i toppmoderna testbäddar för att möjliggöra kommersialisering av ny teknik.
Om rollen Som forskare inom CO-infångning blir du en viktig del av vårt växande team. Du arbetar i forsknings- och utvecklingsprojekt som rör infångning, separation och hantering av koldioxid - ofta i nära samarbete med industrin och andra externa partners. I rollen ingår att:
Planera och genomföra experiment i våra testanläggningar
Utföra simuleringar och analys av infångningsprocesser
Leda och medverka i forskningsprojekt tillsammans med både industri, akademi och andra samarbetspartner
Dokumentera och presentera resultat i rapporter, presentationer och vetenskapliga artiklar
Aktivt delta i och leda ansökningar till forskningsfinansiärer, både nationellt och internationellt
Bygga och underhålla relationer med kunder, samarbetspartner och intressenter - och vara en tydlig och engagerad representant för RISE
Placeringsort för tjänsten är Piteå. Notera att tjänsten förutsätter närvaro vid vår labbverksamhet, vilket innebär att placeringsorten inte är förhandlingsbar.
Om dig Vi söker dig som har utmärkta kommunikativa färdigheter, både muntligt och skriftligt, med en förmåga att förklara komplexa frågor på ett pedagogiskt och engagerande sätt. Du har ett starkt intresse av att arbeta nära kunder, samarbetspartner och andra externa kontakter. Du har en prestigelös attityd och ett förtroendeingivande sätt, och drivs av att bygga långsiktiga relationer.
Som person är du initiativrik, nyfiken och resultatorienterad. Du är strukturerad, van att leda eller samordna projekt och trivs i samarbeten. Vi ser dig som en lagspelare och en god kommunikatör som kan skapa engagemang och bygga nätverk.Publiceringsdatum2025-09-29Kvalifikationer
Doktorsexamen inom exempelvis kemiteknik, energiteknik, teknisk fysik eller motsvarande
Dokumenterad kompetens inom CO-infångning, gärna med fokus på industriella tillämpningar
Erfarenhet av koldioxidavskiljning i någon form, t.ex. absorption, adsorption eller membranbaserade tekniker
God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, i både tal och skrift
Intresse för både praktiskt arbete i labb/testbädd och teoretiska beräkningar och simuleringar
Meriterande
Erfarenhet av industriella projekt, nationella/internationella forskningsprogram eller processimulering.
Erfarenhet av arbete med alternativa sorbenter (adsorbenter eller absorbenter).
Vad erbjuder vi dig? Hos RISE blir du en del av en passionerad och tvärvetenskaplig forskningsmiljö där du får arbeta med projekt som gör verklig skillnad för samhället. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med moderna testbäddar, stark industriförankring och stora möjligheter till kompetensutveckling. Här får du arbeta med konkreta utmaningar kopplade till klimatomställning och CO-reduktion, samtidigt som du samverkar i ett brett nätverk av partners inom akademi, industri och myndigheter. Hos oss har du dessutom chansen att påverka - både innehållet i projekten och hur de bidrar till en hållbar framtid.
Välkommen med din ansökan! Låter detta intressant och du vill veta mer är du välkommen att kontakta enhetschef Chris Mueller på 010-228 46 35. Sista ansökningsdag är den 31:a oktober 2025.
Våra fackliga representanter är Ingemar Petermann, Saco, 010-22 841 22 respektive Linda Ikatti, Unionen, +46 10 516 51 61.
