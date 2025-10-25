Forskare i spatial omics
2025-10-25
Institutionen för biokemi och biofysik.
SciLifeLab (https://www.scilifelab.se/)
är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifelab är en nationell resurs som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Centret samarbetar med flera andra lärosäten.
Administrativt kommer anställningen att placeras vid Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet. För mer information om vår verksamhet, se vår webbplats: http://www.dbb.su.se/.
Projektbeskrivning
Rumsligt upplöst omik (spatial omics) är ett snabbt växande område som ger nya insikter i vävnaders och organs rumsliga organisation på molekylär nivå. Mats Nilssons forskargrupp utvecklar ny tekniker inom spatial omics och tillämpar dem inom olika forskningsområden. Ett område som är särskilt intressant att studera är cancertumörer då de har en mycket divers och komplex cellulär organisation. Projektet kommer att inriktas på att utveckla användbara analysmetoder för klinisk onkologisk forskning.
Forskaren skall delta i forskningsprojekt och också aktivt delta och bidra till allmänna gruppaktiviteter och ansvarsområden. Till arbetsuppgiften hör att leda spatial omics projekt inom onkologi, särskilt för analys av bröstcancertumörer. Forskaren ansvarar för att tolka ISS data och andra spatial omics data, och koppla till klinisk patologi.
Behörighetskrav
En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.
Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Doktorsexamen skall ha gjorts inom ett relevant fält, tex cellbiologi, molekylärbiologi, biokemi, biomedicinsk vetenskap, bioteknik, bioinformatik eller liknande. Den sökande skall också ha en läkarexamen. Tidigare arbete inom cancerforskning är ett krav, och erfarenhet av analys av Xenium in situ transcriptomic data är starkt meriterande. Sökande bör tycka om att lära sig nya metoder och skall kunna slutföra projekt inom en fastställd tidsram. Utmärkta kunskaper i interpersonella frågor, organisationsförmåga, kommunikationsförmåga och goda kunskaper i engelska är nödvändiga. Tonvikten kommer att läggas på ansvarstagande, flexibilitet, lagarbete och förmåga att lösa problem.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till längst 12 månader. Tillträde enligt överenskommelse.
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Mats Nilsson, mailto:mats.nilsson@dbb.su.se
