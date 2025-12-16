Forskare i dynamisk samverkan fordon-bana
2025-12-16
En gynnsam interaktion mellan fordon (tåg) och spår är avgörande för hur väl spårtrafik, från tung godstrafik till snabb passagerartrafik, kan genomföras.
Viktiga aspekter är säkerhet, åkkomfort och åverkan på hjul och räler. I det pågående forskningsprogrammet Europe's Rail är dessa aspekter grundläggande och detta gäller också aktuell tjänst som forskare. KTH har under lång tid samarbetat med Trafikverket m fl kring samverkan fordon-bana, inte minst i europeiska sammanhang. Du kommer att jobba med projekt där simulering av samverkan fordon-bana, ytterst via hjul-räl interaktionen inklusive traktion och bromsning, är central.KvalifikationerKvalifikationer
- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen.
- Vetenskaplig skicklighet
- Forskningserfarenhet inom fordonsdynamiska simuleringar
- Förmåga att verka för att forskningsresultat kommer till nytta
- Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete
- Samarbetsförmåga
- Självständighet
Meriterande
- Pedagogisk förmåga
- Kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.https://www.kth.se/om/jobba-pa-kth/kth-din-framtida-arbetsplats-1.49050.
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tidsbegränsat enligt avtal - i upp till 6 mån, med tillträde enligt överenskommelse.Övrig information
För https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440i
samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
