Församlingspräst 100%
2025-08-19
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
Nu söker Östertälje församling 100% församlingspräst.
Östertälje församling ingår i Södertälje pastorat. I församlingen arbetar ca 15 personer. Tjänstgöringen sträcker sig över hela församlingen och delvis också i hela pastoratet men utgår från Brunnsängs kyrka. I tjänsten arbetar du med alla åldrar.
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, är relationsskapande och kreativ samt är driven i ditt arbete. Du är trygg i dig själv, lösningsfokuserad, prestigelös och flexibel. Att arbeta för att människor ska känna sig delaktiga och hitta sin plats i församlingen är något du ser som en självklar del. Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
• Leda gudstjänster, kyrkliga handlingar och utöva själavård.
• Finnas med i verksamheter för att möta och fånga upp behov av själavård
• Fira gudstjänster på äldreboenden
• Konfirmander och lägerverksamhet.
Vi vill att du har/är
• God förmåga att uttrycka dig och förstår vikten av god kommunikation.
• Datamognad och klarar administration som ingår i tjänsten.
• Prästvigd i Svenska kyrkans ordning.
• Trivs med att finnas med i så väl barngrupper som pensionärsamlingar.
Tjänsten kräver både bil och körkort. Övrig information
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du skall också kunna visa upp utdrag ur belastningsregistret.
Mer information: Karin Blom, församlingsherde, e-post: karin.blom@svenskakyrkan.se
Tfn: 08-550 914 19. Intervjuer för behörighetsprövning sker i Domkapitlet 29 september Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/566". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Pastorat
(org.nr 252003-0707) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Södertälje pastorat, Östertälje församling Kontakt
Karin Blom 08-55091419 Jobbnummer
9464034