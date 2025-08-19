Församlingspräst 100%

Södertälje pastorat, Östertälje församling / Prästjobb / Södertälje
2025-08-19


Nu söker Östertälje församling 100% församlingspräst.

Östertälje församling ingår i Södertälje pastorat. I församlingen arbetar ca 15 personer. Tjänstgöringen sträcker sig över hela församlingen och delvis också i hela pastoratet men utgår från Brunnsängs kyrka. I tjänsten arbetar du med alla åldrar.

Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, är relationsskapande och kreativ samt är driven i ditt arbete. Du är trygg i dig själv, lösningsfokuserad, prestigelös och flexibel. Att arbeta för att människor ska känna sig delaktiga och hitta sin plats i församlingen är något du ser som en självklar del.



Publiceringsdatum
2025-08-19

Dina arbetsuppgifter
• Leda gudstjänster, kyrkliga handlingar och utöva själavård.

• Finnas med i verksamheter för att möta och fånga upp behov av själavård

• Fira gudstjänster på äldreboenden

• Konfirmander och lägerverksamhet.



Vi vill att du har/är

• God förmåga att uttrycka dig och förstår vikten av god kommunikation.

• Datamognad och klarar administration som ingår i tjänsten.

• Prästvigd i Svenska kyrkans ordning.

• Trivs med att finnas med i så väl barngrupper som pensionärsamlingar.

Tjänsten kräver både bil och körkort.



Övrig information
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du skall också kunna visa upp utdrag ur belastningsregistret.

Mer information: Karin Blom, församlingsherde, e-post: karin.blom@svenskakyrkan.se

Tfn: 08-550 914 19. Intervjuer för behörighetsprövning sker i Domkapitlet 29 september

Ersättning
månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/566".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Södertälje Pastorat (org.nr 252003-0707)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Södertälje pastorat, Östertälje församling

Kontakt
Karin Blom
08-55091419

Jobbnummer
9464034

