Försäljningschef Packade Färskvaror
2025-09-08
Älskar du mat, människor och affärer? Vill du leda med hjärta, skapa arbetsglädje och driva avdelningar som överträffar kundernas förväntningar?
Nu söker vi en försäljningschef för packade färskvaror som vill vara med och forma en modern och inspirerande stormarknad - där kundupplevelse, lönsamhet och utveckling står i fokus.
Ditt uppdrag
Som försäljningschef har du ett brett och viktigt ansvar för avdelningarna mejeri, bröd, kött, chark, ost och färdigmat.
Tillsammans med ett engagerat team på cirka 12 personer driver du både den dagliga driften och den långsiktiga utvecklingen.
Du kommer att:
Leda, coacha och inspirera ditt team - med ansvar för arbetsmiljö, schema och utvecklingssamtal.
Säkerställa högsta kvalitet, service och kundupplevelse i alla dina avdelningar.
Ansvara för inköp, försäljning, svinn och lönsamhet.
Arbeta i butikens operativa ledningsgsgrupp och bidra till butikens framgång.
Vem är du?
Vi söker dig som är en naturlig ledare med passion för både människor och mat. Du trivs när det händer mycket och har förmågan att hålla struktur och fokus även i högt tempo.
Vi vill att du har:
Erfarenhet från dagligvaruhandeln, gärna med ansvar för liknande avdelningar.
Kunskap inom butiksekonomi och vana att följa upp budget och nyckeltal.
En coachande och lyhörd ledarstil som får teamet att växa.
Förmågan att kombinera struktur och affärsdriv med starkt kundfokus.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av en varm och engagerad arbetsplats där gemenskap, glädje och utveckling står i fokus. Vi ger dig goda möjligheter att växa och erbjuder:
Friskvårdsbidrag & möjlighet till massage
Hälsosam frukost och högtidsluncher
Roliga tävlingar och personalfester
10% personalrabatt med ICA-kort
Trygghet och utveckling inom en stark organisation
Omfattning
Heltid
Varierande arbetstider, vardagar samt arbete var fjärde helg
Provanställning 6 månader
Sista ansökningsdag är 11 oktober, men vi rekryterar löpande - tjänsten kan tillsättas innan dess.
Bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret ingår i rekryteringsprocessen
Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solna Stormarknad AB
(org.nr 556665-1252) Arbetsplats
ICA MAxi Stormarknad Solna (Solna Stormarknad AB) Jobbnummer
