Försäljningschef Packade Färskvaror

Solna Stormarknad AB / Chefsjobb / Solna
2025-09-08


Visa alla chefsjobb i Solna, Sundbyberg, Stockholm, Danderyd, Lidingö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Solna Stormarknad AB i Solna, Sollentuna eller i hela Sverige

Älskar du mat, människor och affärer? Vill du leda med hjärta, skapa arbetsglädje och driva avdelningar som överträffar kundernas förväntningar?
Nu söker vi en försäljningschef för packade färskvaror som vill vara med och forma en modern och inspirerande stormarknad - där kundupplevelse, lönsamhet och utveckling står i fokus.

Ditt uppdrag

Som försäljningschef har du ett brett och viktigt ansvar för avdelningarna mejeri, bröd, kött, chark, ost och färdigmat.
Tillsammans med ett engagerat team på cirka 12 personer driver du både den dagliga driften och den långsiktiga utvecklingen.

Du kommer att:

Leda, coacha och inspirera ditt team - med ansvar för arbetsmiljö, schema och utvecklingssamtal.

Säkerställa högsta kvalitet, service och kundupplevelse i alla dina avdelningar.

Ansvara för inköp, försäljning, svinn och lönsamhet.

Arbeta i butikens operativa ledningsgsgrupp och bidra till butikens framgång.

Vem är du?

Vi söker dig som är en naturlig ledare med passion för både människor och mat. Du trivs när det händer mycket och har förmågan att hålla struktur och fokus även i högt tempo.

Vi vill att du har:

Erfarenhet från dagligvaruhandeln, gärna med ansvar för liknande avdelningar.

Kunskap inom butiksekonomi och vana att följa upp budget och nyckeltal.

En coachande och lyhörd ledarstil som får teamet att växa.

Förmågan att kombinera struktur och affärsdriv med starkt kundfokus.

Vi erbjuder

Hos oss blir du en del av en varm och engagerad arbetsplats där gemenskap, glädje och utveckling står i fokus. Vi ger dig goda möjligheter att växa och erbjuder:

Friskvårdsbidrag & möjlighet till massage

Hälsosam frukost och högtidsluncher

Roliga tävlingar och personalfester

10% personalrabatt med ICA-kort

Trygghet och utveckling inom en stark organisation

Omfattning

Heltid

Varierande arbetstider, vardagar samt arbete var fjärde helg

Provanställning 6 månader

Publiceringsdatum
2025-09-08

Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 11 oktober, men vi rekryterar löpande - tjänsten kan tillsättas innan dess.

Bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret ingår i rekryteringsprocessen

Skicka in din ansökan enkelt via mobilen redan idag och bli en del av vårt engagerade team!

Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Solna Stormarknad AB (org.nr 556665-1252)

Arbetsplats
ICA MAxi Stormarknad Solna (Solna Stormarknad AB)

Jobbnummer
9498413

Prenumerera på jobb från Solna Stormarknad AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Solna Stormarknad AB: