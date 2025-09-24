Försäljningschef Kolonial
Matmarknaden i Vallaskogen AB / Butikssäljarjobb / Ludvika Visa alla butikssäljarjobb i Ludvika
2025-09-24
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Matmarknaden i Vallaskogen AB i Ludvika
Tycker du om att träffa människor och ge kunder service i världsklass? Kul! Vi söker dig som vill arbeta i vår fina butik!
Vi vill att du ska ha rätt attityd och inställning samt gillar att arbeta. Det är viktigt att du vill göra kunderna nöjda och gör alltid ditt bästa för både kunderna och dina medarbetare.
Du tycker om att sprida glädje på arbetet och som person är du även ödmjuk, driven och inspirerande. Vi uppskattar om du har en lokal kännedom och är öppen för att kunna arbeta under butikens alla öppettider.
Vi erbjuder en rolig och stimulerande arbetsplats med fantastiska kollegor där du får möjlighet att arbeta i en spännande miljö nära våra kunder. Är du intresserad av att jobba tillsammans med oss?
Som försäljningschef kolonial ansvarar du för att säkerställa drift och att hålla kolonialsidan i framkant vad gäller sortiment, trender osv.
Du ska ha ett brinnande intresse av mat och att vilja utveckla dina medarbetare. Du skall vara nyfiken, engagerad och framåt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Personalansvar för hela kolonialsidan inklusive online & jour (personalansvaret för online & jour kommer att justeras på sikt)
Medarbetarsamtal och uppföljning
Leda, utveckla och inspirera
Budget och uppföljning av nyckeltal
Ansvar för avdelningen och dess drift och lönsamhet
Sortimentsarbete
Dagligt arbete i Min Butik/Store office samt AoB
Säkerställa goda rutiner, och tillsammans med avdelningsansvariga ta fram och revidera rutiner
Egenkontroll
Ledningsgruppsarbete
Kompetens:
Bred butikserfarenhet, kunskap inom butikens olika avdelningar. Budget- och resultatansvar. Personalansvar och erfarenhet av att leda andra.
BLU, FLU eller liknande är ett krav.
Du ansöker genom att svara på några frågor och skickar därefter in en kort videointervju. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Matmarknaden i Vallaskogen AB
(org.nr 559054-1990) Arbetsplats
ICA Kvantum Ludvika (Matmarknaden i Vallaskogen AB) Kontakt
Sofia Hermansson sofia.hermansson@kvantum.ica.se Jobbnummer
9524377