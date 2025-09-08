Försäljningschef | Glam of Sweden
Vill du leda tillväxtresan för ett av Sveriges mest spännande varumärken inom skönhet och livsstil?
Glam of Sweden är ett företag i ständig utvecklingVi växer snabbt och söker nu en Försäljningschef som får det kommersiella helhetsansvaret med fokus på att ta våra varumärken till nästa nivå både i Sverige och internationellt. We are passionate, reliable and we dare to be different.
Om rollen
Som Försäljningschef blir du navet i vår affärsutveckling. Du driver försäljningen framåt, bygger strategiska partnerskap och ser till att våra varumärken syns och växer på rätt sätt. Rollen är både strategisk och operativ, perfekt för dig som vill arbeta nära marknaden och tillsammans med vår organisation.
Du rapporterar till VD och kan räkna med en roll där resor förekommer, mässor och många viktiga möten där du representerar Glam of Sweden.
Dina ansvarsområden
Utveckla och genomföra vår kommersiella strategi.
Säkerställa tillväxt och lönsamhet med fokus på omsättning, marginal, listningar och kampanj-ROI.
Bygga och vårda kundrelationer, från förhandlingar till långsiktiga samarbeten.
Ansvara för sälj- och marknadsorganisation.
Samordna kampanjer och marknadsaktiviteter, inklusive mässdeltagande.
Följa upp, analysera och utveckla arbetet kontinuerligt.
Vem är du?
Vi söker dig som är driven, entreprenöriell och affärsmässig. Men framförallt är du även prestigelös och nyfiken. Du gillar att kombinera kreativitet med struktur, strategi med hands-on genomförande. Kort sagt: du är en doer med känsla för både affärer och människor. Din kompetens och personlighet blir avgörande för att ta våra varumärken till nästa nivå
Vi tror att du har:
Erfarenhet av kommersiellt ansvar, gärna inom FMCG.
Dokumenterade framgångar inom försäljning och affärsutveckling.
Förmåga att tänka långsiktigt men också kavla upp ärmarna.
Skarp kommunikations- och förhandlingsförmåga.
Ett etablerat nätverk inom retail/e-handel är meriterande.
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett snabbväxande bolag med internationella ambitioner.
Möjlighet att påverka riktningen för hela bolaget.
Stora utvecklingsmöjligheter i takt med att vi växer.
Ett företag som vågar sticka ut - We dare to be different !
Denna rekryteringsprocess
I denna rekrytering samarbetar Glam of Sweden med HIREQ. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Vi ser fram mot din ansökan.
