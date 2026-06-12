Lagerarbetare sökes till Västberga för sommarperioden
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Är du en erfaren lagerarbetare som trivs i en varierad roll med både praktiskt lagerarbete och administrativa uppgifter? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Vi söker nu en noggrann och engagerad lagerarbetare till vår kund i Västberga. Tjänsten är initialt ett sommarjobb på två månader med god möjlighet till förlängning för rätt person.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Plock och pack av kundorder
Avstämning av inkommande och utgående leveranser
Bokning av transporter
Hantering av lagersystem (erfarenhet av exempelvis Specter eller NShift är meriterande – introduktion ges på plats)
Kontakt och samarbete med medarbetare på företagets övriga avdelningar
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av lagerarbete
Har god datorvana och känner dig bekväm med administrativa arbetsuppgifter
Är noggrann, ansvarstagande och strukturerad
Trivs med att samarbeta och kommunicera med kollegor
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Behärskar engelska i tal och skrift Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7902961-2051340". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Shark Bemanning AB
(org.nr 559270-5247), https://sharkbemanning.teamtailor.com
Tomtebogatan 37 (visa karta
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113 38 STOCKHOLM Arbetsplats
Shark Bemanning Jobbnummer
9962214