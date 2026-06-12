Lagerarbetare sökes till Västberga för sommarperioden

Shark Bemanning AB / Lagerjobb / Stockholm
2026-06-12


Visa alla lagerjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Shark Bemanning AB i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Huddinge, Järfälla eller i hela Sverige

Är du en erfaren lagerarbetare som trivs i en varierad roll med både praktiskt lagerarbete och administrativa uppgifter? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Vi söker nu en noggrann och engagerad lagerarbetare till vår kund i Västberga. Tjänsten är initialt ett sommarjobb på två månader med god möjlighet till förlängning för rätt person.

Publiceringsdatum
2026-06-12

Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:

Plock och pack av kundorder

Avstämning av inkommande och utgående leveranser

Bokning av transporter

Hantering av lagersystem (erfarenhet av exempelvis Specter eller NShift är meriterande – introduktion ges på plats)

Kontakt och samarbete med medarbetare på företagets övriga avdelningar

Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av lagerarbete

Har god datorvana och känner dig bekväm med administrativa arbetsuppgifter

Är noggrann, ansvarstagande och strukturerad

Trivs med att samarbeta och kommunicera med kollegor

Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Behärskar engelska i tal och skrift

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7902961-2051340".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Shark Bemanning AB (org.nr 559270-5247), https://sharkbemanning.teamtailor.com
Tomtebogatan 37 (visa karta)
113 38  STOCKHOLM

Arbetsplats
Shark Bemanning

Jobbnummer
9962214

Prenumerera på jobb från Shark Bemanning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Shark Bemanning AB: