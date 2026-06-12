BarnskötareUr & Skur på Södermalm
Föräldrakooperativet Tumlaren, Ekonomisk För / Barnskötarjobb / Stockholm Visa alla barnskötarjobb i Stockholm
2026-06-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Föräldrakooperativet Tumlaren, Ekonomisk För i Stockholm
Omfattning: Heltid100% start 3 augusti 2026
Anställningsform: Vikariat 6 månader
Vill du ha en äventyrlig och aktiv vardag i skog och mark med barn? Vill du få gott om tid för varje barn och vara del av en engagerad personal- och föräldragrupp? Då vill vi gärna träffa dig!
Om oss
Förskolan I Ur och Skur Tumlaren är ett föräldrakooperativ med unikt läge intill Tantolunden på Södermalm, Stockholm. Vi har en fin lokal, stor innergård, men rör oss mest i närliggande grönområden, på vår kolonilott samt gör utflykter i natur utanför staden med våra lådcyklar.
Förskolan startades 1989 och har en liten barngrupp med 19 barn i åldrarna 1-6 år. Vi satsar på hög personaltäthet och har idag två förskollärare, varav en också är rektor/skolchef, samt tre barnskötare.
Verksamheten bedrivs enligt Friluftsfrämjandets koncept I Ur och Skur. Pedagogiken grundar sig i friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande och arbetet utgår från målen i läroplanen. Vi är stolta över att vara den enda Ur och Skur-förskolan i Stockholms innerstad. https://www.friluftsframjandet.se/detta-gor-vi/forskolor-och-skolor/i-ur-och-skur/mal-i-ur-och-skur/
Förskolan är fylld av lek och lärande med närvarande pedagoger. Hos oss ska alla barn bli sedda och lika behandlade. Vi vill väcka lusten till ett livslångt lärande och ge barnen en trygg start i livet i ett nära samarbete med föräldrarna.
Om rollen
I rollen kommer du att arbeta i barngruppen i enlighet med Ur och Skurs metodik. Arbetet kommer till stor del ske i utomhusmiljö och innebära fysisk aktivitet i skog och mark. Arbetsuppgifterna innebär stor variation och utrymme finns för egen kreativitet.
Om dig
Du är en engagerad, initiativrik och utbildad barnskötare som drivs av lusten att arbeta med barn och älskar att vistas utomhus. Du motiveras av att få vara delaktig i att utveckla barnens vardag i nära samarbete med personalgrupp. Vi tror också att du är anpassningsbar, och har förmågan att tänka om när saker inte blir som planerat.
Kvalifikationer
Intresse för att arbeta med barn och unga
Intresse av friluftsliv och viljan att inspirera barn till att uppskatta naturen
Oavsett kvalifikationer lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper; att du är en person som brinner för barns utveckling, tar barnens perspektiv och vågar visa nyfikenhet och initiativförmåga. Vi värdesätter god organisatorisk förmåga och någon som värnar om ett bra arbetsklimat.
Meriterande
Erfarenhet av förskoleverksamhet
Barnskötarutbildning
Erfarenhet av I Ur och Skur eller annan utomhusverksamhet med barn
Lön,ersättning och förmåner
Friskvårdsbidrag, pedagogiska måltider och arbetskläder
Företagshälsovård
Individuell lönesättning
Förmånliga öppettider
Kontinuerlig fortbildning
Kollektivavtal
Övrigt
Ansökan bör inkludera personligt brev och CV samt referenser. Vid anställning kommer registerutdrag från polisen att krävas. Intervjuer sker löpande fram till sista ansökningsdag och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare.
Notera att vi efterfrågar ansökningar från personer, inte från bemanningsföretag.
Ytterligare frågor om tjänsten kan ställas till samma e-postadress. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
E-post: rektor@tumlaren.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan och ditt namn". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Föräldrakooperativet Tumlaren, Ekonomisk För
Drakenbergsgatan 51 (visa karta
)
117 41 STOCKHOLM Arbetsplats
Tumlaren Ek För, Föräldrakooperativet Kontakt
Rektor
Hannah Snyder rektor@tumlaren.nu Jobbnummer
9962206