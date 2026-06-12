Ekonomiadministratör till offentlig sektor Stockholm!
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2026-06-12
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Är du en strukturerad och serviceinriktad administratör med gedigen erfarenhet av ekonomi? Trivs du i en roll där du får kombinera administration, fakturahantering och samarbete med många olika kontaktytor? Då kan detta vara nästa spännande uppdrag för dig.
🚆Om uppdraget
Du blir en viktig del av en verksamhet som arbetar med att säkerställa en välfungerande kollektivtrafik och infrastruktur för hundratusentals resenärer varje dag. Rollen tillhör en grupp som hanterar projektöverlämningar till förvaltning samt samordnar och följer upp arbeten som påverkar trafikens anläggningar och drift.
I rollen som Administratör med inriktning ekonomi får du en central funktion där du ansvarar för både ekonomiska och administrativa processer kopplade till pågående projekt.
🎯Arbetsuppgifter
• Hantera inkommande ärenden via funktionsbrevlåda • Registrera och skapa projekt i verksamhetens system • Tilldela projekt till ansvariga samordnare och projektledare • Hantera kontering och attestering av fakturor • Administrera vidarefakturering till externa beställare • Följa upp kundfakturor och hantera påminnelser • Utreda och identifiera orsaker till uteblivna betalningar • Ha löpande kontakt med verksamhetsekonomer, samordnare och projektansvariga • Kommunicera med externa kunder kring fakturafrågor och betalningsuppföljning
👤Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, självgående och har lätt för att skapa goda samarbeten. Du är van att arbeta strukturerat med ekonomiska processer och trivs i en roll där du får ta eget ansvar samtidigt som du samarbetar nära både interna och externa kontaktytor.
Vi tror att du är:
• Lösningsorienterad och initiativtagande • Kommunikativ och professionell • Ansvarstagande och pålitlig • Serviceinriktad med ett öga för detaljer • Bekväm med att hantera flera parallella arbetsuppgifter
📚Kvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi • Minst 6 års erfarenhet av arbete med leverantörsfakturor och kundreskontra • Minst 6 års erfarenhet av Microsoft Office-paketet
⭐Meriterande
• Erfarenhet från region, myndighet eller annan offentlig verksamhet • Erfarenhet av Agresso/Unit4 • Erfarenhet av projektadministration, diarieföring och dagbokshantering
📅 Praktiska detaljer
Placering: Centrala Stockholm
Omfattning Heltid 100%
Uppdraget erbjuder en flexibel hybridlösning med möjlighet till både distansarbete och arbete på kontoret utifrån verksamhetens behov.
Uppdragsperiod: 3 augusti 2026 till 1 april 2027, möjlighet till förlängning finns.
Varför detta uppdrag?
Här får du möjlighet att kombinera ekonomi, administration och samverkan i en samhällsviktig verksamhet där ditt arbete bidrar till effektiva processer och en fungerande infrastruktur. Du blir en del av en organisation som värdesätter öppenhet, samarbete, kompetensutveckling och ansvarstagande.
Välkommen med din ansökan!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7902843-2051343". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
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111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9962213