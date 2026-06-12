Interim Projektchef
Devotum AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-06-12
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För vår kunds räkning söker vi just nu en interim projektchef / gruppchef till ett konsultuppdrag i Stockholm. Uppdraget är på heltid och förväntas starta i juli 2026 och pågå till och med 30 sep 2027.
Om uppdraget
Som Projektchef / Gruppchef har du ett övergripande ansvar för verksamhet, resurser, ekonomi och resultat inom ditt ansvarsområde. Du leder och utvecklar en grupp bestående av både medarbetare och konsulter samt säkerställer att programmets och projektens mål uppnås enligt fastställda planer.
Rollen innebär att fungera som en strategisk och operativ länk mellan ledning och projektverksamhet. Du ansvarar för att bereda beslutsunderlag, omsätta fattade beslut i praktiken och säkerställa att projekt och program drivs effektivt mot uppsatta mål.
Ansvarsområden
Leda, styra och utveckla gruppens verksamhet med fullt personal- och arbetsmiljöansvar.
Säkerställa rätt kompetensförsörjning, bemanning och organisation inom projekt- och programportföljen.
Ansvara för ekonomisk planering, budget, prognoser och resultat.
Följa upp och rapportera projektens framdrift, leveranser och måluppfyllelse.
Bereda beslutsunderlag till ledning och styrande forum.
Identifiera risker, beroenden och strategiska frågeställningar som kan påverka programmets genomförande.
Initiera och driva besluts- och informationsärenden till relevanta beslutsinstanser.
Fatta affärsmässiga beslut inom ramen för gällande mandat och beslutsordning.
Säkerställa att styrning, uppföljning och rapportering sker enligt etablerade processer.
Övrigt: Start: 1 juli 2026 Slut: 30 september 2027 Omfattning: heltid 100% Placering: Stockholm Anställningsform: Anställd hos Devotum då kunden inte godkänner underleverantörer i denna process.
Om dig Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Civilingenjör-, högskoleingenjör- eller yrkeshögskoleutbildning inom relevant område t.ex. Samhällsbyggnad, Väg- och vattenbyggnad, Byggteknik, Project management
Minst 9 års dokumenterad arbetslivserfarenhet från leverantörs-eller beställarorganisation inom samhällsbyggnad eller industri med ansvar att leda större projekt eller verksamheter i chefs/ledarroll.
Minst 9 års arbetslivserfarenhet från arbete i projekteringsorganisation i infrastruktur/ anläggningsprojekt i rollen som exemeplvis projektör, projekteringsledare, uppdragsledare eller motsvarande.
Minst 9 års arbetslivserfarenhet från arbete med förutsättningar/planering för/under projekteringsarbete avseende komplexa anläggningsprojekt
Tidigare erfarenhet av arbete i projekt/uppdrag med minst tre intressenter
Arbetslivserfarenhet från minst 3 stycken spår-, järnvägs eller större infrastrukturprojekt
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
Erfarenhet av att ha arbetat med projektmetodiken XLPM (tidigare PROPS) eller motsvarande metodik i minst ett projekt/uppdrag
Minst 3 års erfarenhet av offentlig verksamhet och politiskt styrda organisationer
Genomgått minst en ledarskapsutbildning med dokumenterat resultat
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Angela Hanna Kassab på angela.hanna-kassab@devotum.se
Känn dig trygg som konsult hos Devotum Som konsult hos Devotum har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos oss. Som anställd hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7902687-2051336". Arbetsgivare Devotum AB
(org.nr 556685-9293), https://karriar.devotum.se
Birger Jarlsgatan 36 (visa karta
)
114 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Devotum Jobbnummer
9962204