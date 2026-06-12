Spontanansökan - Simplex Bemanning

Simplex Bemanning AB / Lagerjobb / Göteborg
2026-06-12


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Visa alla jobb hos Simplex Bemanning AB i Göteborg, Mölndal, Kungälv, Härryda, Kungsbacka eller i hela Sverige

Hittar du ingen tjänst som passar just nu? Skicka in en spontanansökan!
På Simplex Bemanning letar vi alltid efter drivna och pålitliga personer som vill ta nästa steg i arbetslivet. Även om vi inte har en annons ute som matchar din profil just nu, vill vi gärna lära känna dig – för rätt person hittar vi ofta rätt plats.
Vi söker dig som bor i Göteborg eller närliggande orter.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Är ansvarstagande och gillar att göra ett bra jobb
Trivs i ett högt tempo och är flexibel
Vill utvecklas – oavsett om du är i början av din karriär eller har flera års erfarenhet
Har god samarbetsförmåga och en positiv inställning

Erfarenhet från lager, transport, logistik eller industri är meriterande, men din inställning väger tyngst.
Om Simplex Bemanning
Simplex Bemanning är ett personligt bemanningsbolag som matchar drivna människor med bra arbetsplatser. Vi tror på enkelhet, snabb återkoppling och nära dialog – från första kontakt till uppföljning på plats. Vårt fokus är att du ska trivas, utvecklas och få rätt förutsättningar att prestera.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Simplex Bemanning AB (org.nr 559001-0277)
411 35  GÖTEBORG

Jobbnummer
9962207

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