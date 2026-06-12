Sommarjobba som flyttkarl hos oss!
Simplex Bemanning AB / Budjobb / Göteborg Visa alla budjobb i Göteborg
2026-06-12
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Vi på Simplex söker nu vår nästa superstjärna. Vi söker nya personer som vill vara med på vår resa och varje dag ha världens roligaste arbetsplats att gå till.
När du ingår i vår flytt- och transport del får du varje dag hjälpa olika kunder med deras önskemål. Första dagen kanske du hjälper en privatkund att flytta sin lägenhet från en adress till en annan. Dagen efter kanske du hjälper ett företag att forsla bort sina gamla skrivbord för att sedan leverera nya. Det är ett väldigt varierande arbete där ingen dag är den andra lik.
För att lyckas i rollen krävs det att du kan vara självgående och kunna ta egna initiativ med ett ständigt kundfokus. Att du är stark i kroppen är ett plus, vissa dagar kan vara väldigt fysiskt krävande.Publiceringsdatum2026-06-12Kvalifikationer
Kunna tala och skriva svenska
Fysiskt aktiv
Positiv inställning och en hög arbetsmoral
Meriterande:
Erfarenhet inom Flytt & Transport
B-körkort
Du har uppehåll från studier eller annan huvudsaklig sysselsättning
Arbetstider: Mån-fre 07.00-16.00
Plats: Göteborg
Tidigare erfarenhet är inget krav. Rätt person med viljan att alltid vilja nå framåt är det enda kravet vi på simplex har.
Tjänsten tillsätts så fort vi hittat rätt person.
Vi erbjuder:
En bra lön med goda förmåner.
Möjligheter att växa internt på företaget både genom interna utbildningar och eget driv.
En arbetsplats som ser långsiktigt på dig.
Om Simplex Bemanning
Simplex Bemanning är ett personligt bemanningsbolag som matchar drivna människor med bra arbetsplatser. Vi tror på enkelhet, snabb återkoppling och nära dialog – från första kontakt till uppföljning på plats. Vårt fokus är att du ska trivas, utvecklas och få rätt förutsättningar att prestera. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277)
411 35 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9962211