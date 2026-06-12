Administratör till Ringhals i Väröbacka
Poolia AB / Administratörsjobb / Varberg Visa alla administratörsjobb i Varberg
2026-06-12
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Vi söker en strukturerad och serviceinriktad administratör som vill bidra med kvalificerat administrativt stöd till verksamheten och arbetsledningen på Ringhals i Värobacka! Tjänsten är ett långsiktigt konsultuppdrag med start i augusti.
Sök rollen redan idag då intervjuer sker löpande!Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
I rollen kommer du bland annat att ansvara för:
Mötesadministration, inklusive kallelser, dagordningar, åtgärdslistor och protokollskrivning.
Dokumenthantering och dokumentation.
Layoutkontroller, granskningar och delgivning av dokument.
Administrativt stöd till arbetsledning och ledningsgrupper.
Koordinering och uppföljning av administrativa processer.
Vem är du?
Vi söker dig som har god förmåga att arbeta strukturerat och noggrant. Du har god kommunikativ förmåga och samarbetsförmåga. I övrigt uppfyller du följande krav:
Tidigare erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter
Goda IT-kunskaper i Office-paketet och gärna SAP
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Vi erbjuder en varierande och utvecklande roll där du får arbeta nära verksamheten och bidra till effektiva administrativa processer.
Innan anställning genomför vi en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest. Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap.
Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på https://www.poolia.se.
Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://poolia.se/
Drakegatan 6-10 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Vattenfall AB Kontakt
Emilia Malm emilia.malm@poolia.se Jobbnummer
9962209