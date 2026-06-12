Function Manager till Vinnergi
Tech Talents Consulting i Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2026-06-12
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Om rollen:
Vill du vara med och driva utvecklingen av en viktig funktion i gränslandet mellan verksamhet, leverans och teknik? Vinnergi söker nu en Function Manager till ett uppdrag mot en av deras större kunder. – en roll för dig som trivs att jobba med människor, skapa struktur, driva förbättringar och bidra till en effektiv, skalbar och framtidssäkrad leverans.
Som Function Manager får du en central roll i att forma, styra och utveckla funktionen med fokus på kvalitet, effektivitet, innovation och kundnytta. Du leder arbetet utan direkt personalansvar, men med stort mandat och i samråd med kund för att skapa riktning, driva initiativ och säkerställa att teamen har rätt förutsättningar för att lyckas.
Rollen innebär att du arbetar nära både verksamhet, tekniska team och andra intressenter. Du ansvarar för att skapa tydliga arbetssätt, coacha medarbetare, följa upp leveranser och identifiera förbättringsområden. En viktig del av uppdraget handlar också om att driva transformation och automation för att effektivisera processer och stärka leveransförmågan över tid.
Du kommer bland annat att:
Följa upp och driva teknisk utveckling och skapa mätbar affärs- och kundnytta
Forma och vidareutveckla en skalbar, effektiv och innovativ funktion
Leda arbetet genom tydlig riktning, struktur och datadriven prioritering
Säkerställa operativ excellens genom uppföljning, förbättringar och tydliga arbetssätt
Identifiera och driva initiativ inom transformation, automation och effektivisering
Stötta team och medarbetare genom coaching, kunskapsdelning och problemlösning
Säkerställa en stabil leverans med tydlig koppling till verksamhetens strategiska mål
Om Vinnergi
Vi hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter inom telekom, energi, fastighet och industri. Enkelt uttryckt så gör vi vardagen inkopplad, påkopplad och uppkopplad. På Communicate blir du en del av ett växande och kompetent team konsulter inom kommunikationsinfrastruktur – som har kul på jobbet, hjälper varandra och utbyter erfarenheter. Läs mer om oss på Communicate och lär känna oss som jobbar här eller spana in vår Linkedin eller vår podd Work At Vinnergi.
Vår värdegrund stavas H.E.R.O. – Happy, Explore, Ready och Open och är grunden i vår företagskultur. Förutom starkt fokus på värderingar, en platt organisation med hög påverkansgrad så är dessutom många av våra medarbetare delägare. Det gör oss till ett tryggt och nyskapande företag med engagerade medarbetare som utvecklas både i sin yrkesroll och som människor.
Vi är övertygade om att teknisk innovation är lösningen för att bygga en hållbar framtid för kommande generationer. På Vinnergi arbetar vi i framtiden varje dag. Bli en av oss!
Vi söker dig som:
Vi söker dig som gillar att jobba med människor och driva utveckling, koordinering eller förändringsarbete i en komplex organisation. koordinering har en teknisk förståelse Du behöver inte ha haft formellt personalansvar, men du är van vid att ta ledning i frågor, skapa framdrift och få andra med dig.
Vi tror att du har erfarenhet av flera av följande områden:
Förståelse för operativ leverans, processer och förbättringsarbete
Erfarenhet av att koordinera, leda eller driva arbete tvärfunktionellt
Erfarenhet av teknisk verksamhet, gärna inom telekom, infrastruktur, nät, IT eller liknande område
Förmåga att arbeta datadrivet och använda uppföljning för att prioritera rätt insatser
Vana att arbeta med budget- och resultatansvar
Erfarenhet av förändringsarbete, transformation, automation eller effektivisering
God vana av att samarbeta med flera intressenter, exempelvis kund, interna team, leverantörer eller tekniska specialister
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet från telekombranschen eller har arbetat i uppdrag mot större kundorganisationer, men viktigast är att du har rätt driv, struktur och förmåga att skapa resultat tillsammans med andra. Det är vidare meriterande om du är certifierad inom projektledning eller processförbättring (ex. Prince2, PMP eller Six Sigma).
Som person tror vi att du någon som har lätt för att få med dig dina medarbetare, är trygg, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du har lätt för att skapa struktur i komplexa miljöer och trivs i en roll där du får kombinera teknik, verksamhetsförståelse och människor. Du är nyfiken, prestigelös och kommunikativ, och du har förmågan att både se helheten och få saker att hända i praktiken.För att trivas i rollen tror vi att du är:
Trygg och stabil: Skapar förtroende, är förutsägbar och konsekvent i sitt agerande.
Kommunikativ och relationsbyggande: Bygger aktivt nätverk, både internt och externt. Är tydlig och rak.
Uthållig och lösningsorienterad: Ger inte upp vid motgångar, ser möjligheter istället för problem.
Strukturerad: Jobbar metodiskt och processdrivet för att skapa ordning och reda.
Prestigelös: Fokuserar på lagets och leveransens bästa, inte sin egen status.
Nyfiken och utmanande: Nöjer sig inte med "så har vi alltid gjort", utan ifrågasätter och söker nya, bättre vägar.
Hög integritet: Agerar etiskt och är en förebild för teamet.Hos Vinnergi får du möjlighet att arbeta i ett bolag där teknik, utveckling och människorna bakom lösningarna står i centrum. Här blir du en del av ett engagerat team som vill framåt – tillsammans.Startdatum: Efter sommaren, enligt överenskommelseOmfattning: HeltidPlats: GöteborgÖvrig information:Frågor och ansökningar besvaras och behandlas av ansvarig rekryterareTherese Bengtsson, therese.bengtsson@techtalents.se
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Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tech Talents Consulting i Sverige AB
(org.nr 559190-6689)
Drakegatan 10 (visa karta
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412 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Tech Talents AB Kontakt
Therese Bengtsson therese.bengtsson@techtalents.se Jobbnummer
9962196