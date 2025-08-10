Försäljningschef
Du kommer att spela en nyckelroll i att vidareutveckla försäljningen inom ett affärsområde med stabil efterfrågan och goda framtidsutsikter. Här får du möjlighet att påverka både strategi och operativt arbete - och att bygga ett säljteam som skapar affärer och bygger framgång tillsammans. Publiceringsdatum2025-08-10Om tjänsten
Rollen som Försäljningschef är en nyckelposition med helhetsansvar för försäljningen inom ett affärsområde som kännetecknas av långsiktiga kundrelationer, tekniska lösningar och projektbaserade affärer. Du arbetar i ett område med stabil efterfrågan och en stark teknisk produktplattform, där du kombinerar strategiskt ansvar med operativt säljarbete.
Du ansvarar för försäljningsstrategi, budget och resultat, samtidigt som du är aktiv i den dagliga försäljningen och nära marknaden. Du identifierar nya affärsmöjligheter, utvecklar kundsegment och bygger relationer med både svenska och internationella kunder. Med ett affärsmässigt och entreprenöriellt förhållningssätt får du frihet att pröva idéer, öppna nya dörrar och skapa lösningar som genererar kundvärde och tillväxt.
Du leder ett erfaret säljteam och arbetar för att bygga långsiktiga relationer med fokus på kvalitet, teknisk kompetens och kundanpassade lösningar. Du ingår i ledningsgruppen för affärsområdet och rapporterar till divisionschef.
Du har ansvar för försäljningen på den svenska marknaden och utgår från bolagets huvudkontor i Växjö.
Om dig
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av försäljning - gärna inom komplexa eller projektbaserade affärer. Du är trygg i hela säljprocessen, från prospektering till avslut och behärskar svenska och engelska obehindrat.
Du gillar att skapa affärer och bygga relationer. Du behöver inte ha tidigare chefsbakgrund, men du har ett naturligt ledarskap och ett genuint engagemang. Vi lägger stor vikt vid personlighet - du är nyfiken, målinriktad och har viljan att lyckas.
Erfarenhet från tekniska eller industriella branscher är meriterande, men inte ett krav. Det viktigaste är att du har affärssinne, energi och förmåga att se möjligheter.
Kort om bolaget
Bolaget är ett av Sveriges ledande inom sitt område, med stark lokal närvaro och internationell kontext. Här kombineras lång erfarenhet med nytänkande och hållbarhetsfokus. Företaget har flera produktionsenheter och försäljningskontor runt om i landet, och är en del av en global koncern med verksamhet i över 50 länder.
Du kommer till en organisation där medarbetarna trivs, där kulturen är prestigelös och där du får vara med och påverka på riktigt. Här finns både stabilitet och utvecklingsmöjligheter - och en tydlig ambition att växa.
Bra att veta
Tjänsten är placerad på huvudkontoret i Växjö. Urval sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 4 september.
VEM är VEM
VEM är ett utvecklingsorienterat konsultföretag som erbjuder högkvalitativa tjänster inom rekrytering och interimslösningar av ledande befattningar. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VEM Chefsrekrytering & Interim AB
(org.nr 556832-2134), http://www.vem.se Arbetsplats
VEM Rekrytering Kontakt
Eva Dehn Eriksson eva.dehn@vem.se 0470 - 52 44 60 Jobbnummer
