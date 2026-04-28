Försäljningsansvarig till DSA
2026-04-28
DSA är ett expansivt bolag inom sanering av invasiva arter som erbjuder effektiva och långsiktiga lösningar till kunder över hela Sverige. Företaget grundades med ambitionen att bekämpa spridningen av invasiva växter och därigenom bidra till en tryggare och mer hållbar miljö.
Bolaget befinner sig i en stark tillväxtfas och är i ett spännande skede där fokus ligger på att etablera varumärket, expandera kundbasen och ta en ledande position på marknaden. Här får du möjlighet att vara med och påverka både din egen och bolagets utveckling med målet att på sikt bygga upp företagets säljavdelning och ta en ledande roll.
Som försäljningsansvarig på DSA får du en nyckelroll i bolagets fortsatta tillväxt. Du ansvarar för att bygga upp och utveckla försäljningen från grunden, identifiera nya kundsegment och skapa långsiktiga relationer.
Du arbetar med hela säljprocessen, från prospektering till avslut. Rollen innebär stor frihet under ansvar där du själv planerar din arbetsdag och driver dina affärer framåt.
Utöver försäljning kommer du även att arbeta med delar av bolagets digitala marknadsföring för att stärka varumärket och skapa nya affärsmöjligheter.
Arbetet sker via telefon, mejl och digitala möten, kombinerat med fysiska kundbesök runt om i Sverige.
• Identifiera och bearbeta nya kunder inom privat och offentlig sektor
• Skapa och utveckla relationer med exempelvis fastighetsägare, mäklare och kommuner
• Ansvara för hela säljprocessen, från första kontakt till avslut
• Boka och genomföra möten, både digitalt och fysiskt
• Arbeta aktivt med att bygga bolagets varumärke och marknadsnärvaro
• Samarbeta nära ledning och produktionProfil
Du är en driven, självgående och entreprenöriell person som trivs i en roll med högt tempo. Du motiveras av att skapa affärer, utveckla relationer och se konkreta resultat av ditt arbete.
Du har ett affärstänk, tar stort eget ansvar och är inte rädd för att testa nya vägar för att nå framgång.Kvalifikationer
• Minst 3 års erfarenhet av uppsökande B2B-försäljning
• Erfarenhet av arbete mot offentlig sektor
• Flytande svenska i tal och skrift
• Villig att resa i tjänsten
• B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet av digital marknadsföring
• Tidigare arbete i startup- eller tillväxtbolag
• Erfarenhet av ledarskap eller tidigare chefsroll
• Erfarenhet från närliggande bransch, exempelvis fastighet, bygg, miljö eller sanering
DSA Sverige erbjuder
• Fast lön + attraktiv provisionsmodell
• Tjänstebil
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag
• Möjlighet att arbeta geografiskt flexibelt
• En nyckelroll i ett växande bolag
• Stora utvecklingsmöjligheter, på sikt möjlighet att bygga och leda ett eget säljteam
• En marknad med mycket stor potentialÖvrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Flexibel (Stockholm, Skåne, Halland eller annan ort, kontinuerliga resor ingår i tjänsten)
I denna rekrytering samarbetar DSA Sverige med rekryteringsföretaget Saleshub. Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på.
