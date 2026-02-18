Försäljningchef
Vi söker utökning i säljteamet!
CleanSea är en snabbt växande verksamhet med målet att skapa ett rent hav längs Sveriges kust. Vi har stora mål för verksamheten, och söker nu en ledare för vårt säljteam på kontoret i centrala Örebro, för att kunna ta nästa nivå i verksamheten och ge vårt team bäst förutsättningar att lyckas.
Söker du en nyckelroll och utvecklande jobb i ett växande företag där vi varje dag tillsammans gör stordåd för havet? Vill du bli del av ett drivet team som varje dag bemöter nya utmaningar med målfokus och kreativitet tillsammans, testar nya idéer, vågar misslyckas, och har riktigt kul på vägen?
Omfattning: 100%.
Vad innebär rollen?
Målet med rollen är att se till att CleanSea når våra tillväxtmål kopplat till företagsamarbeten och rekrytering av CleanSea medlemmar.
I dena roll blir du ledare och ansvarig för vårt sälj-team med 3 medarbetare, på vårt kontor i centrala Örebro.
Du bygger kultur, utvecklar medarbetare, skapar arbetssätt och får bygga teamet som behövs för CleanSea's tillväxt och att uppnå våra mål.
Du blir del av en spännande tillväxtresa där varje försäljning och ny kund leder till att mer plast kommer bort från havet!
Vi söker dig som har starkt driv, stort engagemang för rollen, och tydligt målfokus. Vi söker inte dig som vill ha ett bekvämt jobb, vi söker dig som verkligen vill någonstans och är beredd att kavla upp ärmarna tillsammans med ett grymt team i ryggen för att nå dit.
Låter detta spännande? Hör i sånt fall av dig till oss på info@cleansea.co
. Urval sker löpande.
Ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: info@cleansea.co Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ocean Cleaning Sweden AB
Olaigatan 34 (visa karta
703 61 ÖREBRO Arbetsplats
CleanSea's kontor Jobbnummer
