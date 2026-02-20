Försäljning av Bildelar via partslink
2026-02-20
Försäljning av Bilreservdelar
Vi söker en snabb, noggrann och driven reservdelssäljare som är van vid att arbeta med bilreservdelar och originalkataloger (Partslink).
Om jobbet
Arbetet går ut på att sälja bilreservdelar till kunder som kontaktar oss via telefon eller text/mejl. Kunden förväntar sig snabba och korrekta svar - rätt del, rätt leveranstid.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ta emot kundförfrågningar via telefon och text
Identifiera rätt reservdel via Partslink (OEM-originalkatalog)
Lämna snabba pris- och leveransbesked
Lägga beställningar och följa upp leveranser
Säkerställa att kunden får rätt del från början
Vi söker dig som
Har erfarenhet av försäljning av bilreservdelar
Är mycket van vid Partslink eller andra OEM-kataloger
Har god dator- och systemvana
Arbetar snabbt, strukturerat och noggrant
Är serviceinriktad och kommunikativ
Talar och skriver svenska (engelska är meriterande)Publiceringsdatum2026-02-20Kvalifikationer
God förståelse för bilar och reservdelar
Förmåga att hantera flera kundförfrågningar samtidigt
Vi erbjuder
Ett självständigt och ansvarsfullt arbete
Stabil anställning i ett växande företag
Konkurrenskraftig lön enligt erfarenhet
Skriv till om mig om du är den vi söker. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
0762239092
E-post: info@grimbos.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GMT Grimbos Mek & Tvätt AB
417 05 GÖTEBORG Jobbnummer
